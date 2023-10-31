定穎Q3單季賺贏上半年 前三季每股純益2.7元

全製程 PCB 廠定穎 (3715-TW) 今 (31) 日公布 2023 年最新獲利，9 月營收 15.03 億元，自結 9 月稅後純益 1.81 億元，月增 33.09%、年增 1.35 倍，單月每股純益 0.65 元，累計第三季稅後純益達 4.16 億元，已超越上半年獲利總和，單季每股純益 1.5 元。

同時，定穎加計上半年財報及自結 2023 年第三季稅後純益後，前三季稅後賺 7.48 億元，累計每股純益 2.7 元。

定穎上半年營收 73.39 億元，毛利率 19.9%，年增 3.2 個百分點，稅後純益 3.32 億元，年減 2.07%，每股純益達 1.2 元。

定穎第二季汽車板營收比重占 70%，較第一季提升 1 個百分點，定穎指出，目標下半年營收持平或較上半年成長，毛利率仍可藉由產品組合的優化及高階新品陸續進入量產持續提升，同時，預估全年營收較 2022 年持平或小幅衰退，但獲利可望成長。

定穎明年目標 70% 營收為汽車應用，其中，電動車占汽車板的 20%。

定穎湖北黃石二廠的新增 HDI 板產能，目前產能利用率也達 85-90%，生產良率持續改善中，AI 伺服器應用加卡板及 DDR5 記憶體模組板，也在進行認證中。

定穎泰國新廠將在 2025 年貢獻營收，為高度智慧化及自動化的智慧工廠，技術類別為高多層板及 HDI，含高頻與高速材料的技術，產品應用於伺服器、網通、儲存裝置及汽車。第一階段規劃每月 120 萬平方呎，將先開出 60 萬平方呎，2025 年才會有營收貢獻。