〈焦點股〉汽車板需求轉旺 敬鵬帶動類股定穎、高技走強

在市場需求轉旺同時，汽車板廠掌握有利的匯率條件有助獲利增進，今 (16) 日由敬鵬 (2355-TW) 最先表態早盤強攻漲停，而類股定穎 (3715-TW)、高技 (5439-TW) 及燿華 (2367-TW) 股價同步走強。

汽車板廠健鼎 (3044-TW)、定穎及高技 2023 年第三季獲利同創新高，其中又以健鼎單季每股純益 4.07 元表現最佳。

敬鵬今天股價展現強勢的原因在於展望第四季營運至少將維持第三季的營收水準，同時對明年的訂單及出貨仍樂觀，總體產能利用率可望達到 90% 的水準，泰國廠也將持續擴充。

而依統計顯示，敬鵬 2023 年第三季營收 44.21 億元，毛利率 16.38%，季增 5.58 個百分點，年增 8.75 個百分點，稅後純益爲 3.6 億元，季增 1.21 倍，年增 74.72%，每股純益爲 0.91 元。當季汽車板營收比重躍升到 83.5%，也帶動前三季營收 124.06 億元，汽車板比重回到 80%。

敬鵬在 2023 年上半年營收 79.85 億元，汽車板僅占 78%。

敬鵬 2023 年前三季營收爲 124.06 億元，毛利率 12.15%，年增 5.58 個百分點，稅後純益 5.65 億元，年增 71.82%，每股純益 1.42 元

高技第三季營收 11.03 億元，毛利率 19.2%，季減 0.85 個百分點，年增 2.61 個百分點，稅後純益爲 1.5 億元，創新高，季增 6.26%，年增 56.22%，每股純益 1.61 元。高技前三季營收 32.2 億元，毛利率 19.97%，年增 1.87 個百分點，稅後純益 4.03 億元，年增 35.31%，每股純益 4.34 元。

高技第三季出貨結構仍以網通板 40% 最高，30% 爲汽車板、25% 爲電工板，5% 爲半導體應用；第三季產能利用率爲 75%。

健鼎第三季營收 162.39 億元，毛利率 22.12%，季增 5.07 個百分點，年增 3.92 個百分點，稅後純益 21.39 億元，季增 1.21 倍，年增 31.52%，每股純益 4.07 元，創新高。主要受惠汽車板、伺服器板及記憶體模組板出貨成長。

健鼎前三季營收 439.11 億元，毛利率 18.36%，年增 0.71 個百分點，2023 年稅後純益 42.41 億元，年減 6.54%，每股純益 8.07 元。

定穎第三季營收 42.09 億元，毛利率 26.83%，季增 6.87 個百分點，年增 10.27 個百分點，稅後純益 4.19 億元，季增 77.28%，年增 2.44 倍，單季每股純益 1.51 元，定穎 2023 年前三季營收 115.48 億元，毛利率 22.42%，年增 5.76 個百分點，稅後純益達 7.51 億元，年增 62.96%，每股純益達 2.71 元。

定穎汽車板營收比重已占 70%，整體產能利用率並達 85-90%，定穎指出，目標全年營收持平或小幅衰退，但獲利可望成長，毛利率仍可藉由產品組合優化及高階新品陸續進入量產而持續提升。

而燿華的汽車板營收占比也到 40%。燿華第三季營收爲 38.37 億元，毛利率 11.47%，年減 5.8 個百分點，季增 0.25 個百分點，單季稅後純益 1242 萬元，季減 95.42%，年減 97.99%，每股純益 0.02 元。

燿華前三季營收 113.32 億元，毛利率 8.64%，年減 4.27 個百分點，稅後虧損 1.12 億元，較去年同期由盈轉虧，每股虧損 0.17 元。

燿華預估，上下半年營收比重爲 50% 比 50%，而對於今年導入的低軌衛星板，燿華主要生產地面產品應用爲主，估占營收 8%，但燿華看好此新世代通訊產品成長，預估 2024 年低軌衛星板還將較今年成長 50%。