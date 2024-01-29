鉅亨研報 2024-01-29 10:55

一、上週盤勢與本週大事 - BOJ 維持貨幣政策，市場預估春鬥後日本貨幣政策有望轉變

BOJ 在週二利率決策會議上，宣布維持超寬鬆貨幣政策，短期利率保持在 -0.1%，10 年期公債殖利率目標維持在 0%，殖利率曲線控制政策 10 年期公債殖利率波動參考上限維持在 1.0％，大致符合市場預期。市場評估在今年春鬥過後，會是日本央行結束負利率政策的最佳時機，因此將持續關注薪資談判結果。

二、朝鮮半島地緣衝突現況 - 南北韓關係降至冰點，北韓中止〈平壤共同宣言〉附屬協議

2023 年 11 月，金正恩在勞動黨中央委員會全體會議上，將南韓與朝鮮的關係定義為「兩個敵對國家」，不再是可以和平統一的同一民族，並視南韓為朝鮮最大的敵人，同時也宣布中止《〈板門店宣言〉軍事領域履行協議》，立即重啟軍事分界線附近的軍事措施。

《〈板門店宣言〉軍事領域履行協議》是〈平壤共同宣言〉的附屬協議，在 2018 年 9 月簽屬，該協議的目的在消除朝鮮半島戰爭威脅，要在根本上改善雙方敵對關係。其中〈板門店宣言〉是 2018 年 4 月南北韓領導人高峰會後共同簽署的宣言，主要內容包含兩韓全面停止一切敵對行為、互不侵犯，並將南北韓非軍事區化為和平地帶；目標在 2018 年宣布結束戰爭狀態；為建立和平機制，促成南韓、北韓、美國三方或兩韓美中四方會談等等。2018 年可以說是兩韓關係最為緊密的一年，和平曙光就近在眼前。

2018 是近年來兩韓最和平的時刻，為何友好關係沒有持續太久？完整內容可到豐雲學堂觀看！