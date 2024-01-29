〈焦點股〉安控產業不缺席AI 低價銅板股竄出頭
鉅亨網記者沈筱禎 2024-01-29 12:08
台股今 (29) 日延續上周萬八氣勢，不僅 AI 股撐場，低價銅板股也竄出頭，尤其安控族群搭上 AI 浪潮，股價聚氣上攻，包括天鉞電 (5251-TW)、杭特 (3297-TW)、哲固 (3434-TW) 同步鎖在漲停價，慧友、昇銳等漲勢也不俗。
隨著 AI 應用逐步落地，根據市調機構預估，2030 年全球安控產業產值將達 2000-3000 億美元，未來更可望成長到 5000 億美元以上。台安控廠也跟上浪潮，近年近年積極將旗下硬體導入 AI 並打造新解決方案，提升產品競爭力。
業界也認為，對台安控廠來說，生產硬體已經不是難事，透過自動化生產就能提升效率，而隨著人工智慧技術的推進，若沒有研發團隊與開發能力很難跟上趨勢，中小型公司容易被淘汰，台灣安防市場勢必走向大者恆大。
昇銳所有產品已經導入 AI 並拿下國內多項大型專案，更看準未來 AIoT 市場商機，規劃建置桃園二廠。此外，布局車用領域也有斬獲，車用影像輔助系統已取得日本、美國客戶訂單。
慧友受惠商用車載及行車視訊輔助功能等相關訂單的成長，推升去年全年營收增加，未來希望轉型成為具有工業電腦解決方案服務能力的安控業者。
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