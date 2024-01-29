鉅亨網新聞中心 2024-01-29 09:40

首檔以中小型股為主的台股 ETF—富邦臺灣中小 (00733-TW)，成立 5 年多以來，無論台股多空，每年度當年報酬率皆打敗台灣加權指數及同類型 ETF 績效平均。(00733-TW) 是國內首見採用「動能因子」選股邏輯的台股 ETF，以「α+β」的策略兼顧選股與績效。本月份正值換股，此次新增及刪除各 44 檔，更換檔數超過八成，納入的清一色 AI 概念股，搖身一變成為最熱門的 AI 概念 ETF，有機會走一波漲幅，建議投資人可留意。

00733 追蹤的臺灣指數公司中小型 A 級動能 50 指數，選股邏輯首先剔除市值前 50 大企業，鎖定具爆發力及上漲潛力的中小型股，並篩選上市滿一年、近一季稅後淨利為正、β（Beta）值為正的標的，最後再挑選最近 20 日價格動能 (相對大盤) 最強的 50 檔股票，也就是說，它的選股邏輯中加入「α值」，所謂「α值」就是衡量一檔股票跑贏或跑輸大盤的程度。當α值越高，表示股票的表現比大盤更好。00733 挑選α值前 50 高的公司，就表示可以一次掌握當下報酬表現最好的 50 檔股票。

00733 通常在 1、4、7、10 月進行換股，等於每一季都有汰弱擇強的機會，本次指數調整於 1/17 日起生效，以產業來看，電子傳產比約 95 比 5，以 29 大類產業來看，第一大產業為電腦周邊產業占比達 49.3%，主要是因為審查期間 AI 股如宏碁、仁寶、英業達、技嘉、奇鋐等波段漲幅均相當大，且有較大的超額報酬因而納入。

第二大產業為電子零組件整體佔比 20.8%，成分股如群光、嘉澤，第三大產業則為半導體產業，整體也有近 20%，如近期表現較強的矽力 - KY。整體來看電子族群大幅增加，來到 95%，且納入的清一色 AI 概念股，00733 ETF 搖身一變成為今年最熱門的 AI 概念，且純度超高，未來漲勢值得期大。

今年的 CES 展主軸就是 AI，參展廠商 4000 多家有 1000 多家推出 AI 相關產品，超過 1/3，顯示 AI 這塊大餅所有廠商都不想放過。本次 CES 展，宏碁推出全新 AI PC Swift Go 系列搭載 Intel Core Ultra 處理器，採用低功耗的 AI 加速 Intel AI Boost 和 Intel Arc 顯示晶片，並支援 Windows Copilot、Acer PurifiedVoice 2.0 降噪技術和 Acer PurifiedView 視訊強化技術，專為創作、學習和娛樂打造。股價最高來到 56，波段漲幅 54%，為本次成分股中 ALPHA 最高的成分股。目前漲幅雖然相當大，但依照指數篩選邏輯認為這只是初升段，期待有下一波的大漲。