鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-01-29 10:19

只要一千元就能投買基金! 合庫行推出「小資大趨勢千元基金專區」，截至 113 年 3 月 31 日止，凡使用網銀或行動網銀以定期定額下單專區的基金標的，除享有申購手續費 3.8 折優惠，亦提供使用電子對帳單之客戶，每筆申購金額最低門檻為 1,000 元，讓小資族投資輕鬆無負擔。

為推動普惠金融，致力降低投資門檻，合庫銀行特於線上建置「小資大趨勢千元基金專區」，協助小資族透過小金額實現財富夢想。該專區自 112 年 12 月 28 日上線，經由合庫銀行團隊精心篩選專區標的，以協助客戶掌握未來 1~2 年主流產業上中下游趨勢與主要經濟體之投資契機。