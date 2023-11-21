合庫銀行首次參選即榮獲「國家企業環保獎」銀級獎肯定

合庫金控旗下合庫銀行為踐履環境永續承諾，善盡環境保護企業責任，落實綠色營運、節約能資源、供應商管理、綠色債券、推廣環境教育及環保行動等面向，大步邁向 2050 淨零排放目標，積極發揮綠色金融影響力，帶領供應商與企業共同淨零轉型，已取得豐碩成果，今 (112) 年首次參選環境部第 5 屆「國家企業環保獎」即榮獲銀級獎之殊榮。

合庫銀行為彰顯推動 ESG 決心，開創公股銀行首例，設置環境管理專責單位，透過垂直整合模式規劃環境永續事務，計畫性地減緩或調適氣候變遷影響。遵循科學基礎減碳目標 (Science-Based Targets, SBT) 設定中長期減碳目標，採行對應之溫室氣體減量措施，持續導入 ISO 國際標準及環境管理相關查 (驗) 證並逐步提升再生能源使用比例，強化能源使用效率，落實綠色營運轉型。合庫並力行減量 (Reduce)、回收 (Recycle) 及再利用 (Reuse) 的環保 3R 政策，宣導資源永續利用，111 年減少廢棄物約 50.34 公噸，資源回收增加約 37.24 公噸，亦辦理二手交換活動，延長物品使用週期，提升資源使用效益，實踐降低對環境負面衝擊之永續承諾。

另為接軌國際綠色採購趨勢，進行供應商人權盡職調查，督促供應商應遵守相關勞動法規、維護員工權益與環境保護之規範，深化供應商環境永續意識，打造綠色供應鏈；優先採購具環保標章之綠色產品，連續 3 年獲頒綠色採購績優單位。合庫銀行自 108 年首度發行綠色債券外，陸續發行可持續發展債券及社會責任債券，ESG 債券累積發行量新臺幣 80 億元領先各公股銀行，也是首家完成 ESG 債券三大面向（綠色債券、可持續發展債券、社會責任債券）發行目標的公股銀行。

在推廣環境教育方面，推動低碳飲食、綠色辦公、淨零綠生活及奉茶行動等減碳具體作為並採購環保綠點作為活動贈品，以培養員工綠色消費行為與建構低碳轉型綠色文化；定期傳遞 ESG 環境教育新知及辦理教育訓練，深化員工環境永續認知。結合環境共好理念，與台灣濕地保護聯盟共同維護臺南青鯤鯓鹽田濕地面貌，及認養新北市三芝區淺水灣海岸線，定期守護海岸環境整潔，維護生物多樣性，落實生態永續發展。展望未來，合庫將積極響應國內外趨勢，善用金融影響力，攜手客戶、員工、供應商與社會偕同保護環境，共創永續價值。