〈合庫金法說〉新青安加持 看好今年房市交易突破30萬棟 明年Q1量價持穩

合庫金控 (5880-TW) 今 (15) 日舉行法說會，合庫金主管指出，新青安貸款政策 8 月上路後，8、9 月的房屋買賣移轉棟數呈現年、月雙升的走勢，年底還有建商交屋潮到來，原先預期全年的買賣移轉棟數為 29 萬棟，現在看來，有機會突破 30 萬棟；至於明年第一季的房市展望，合庫銀主管認為，新青安的加持持續發酵，房市量價都會持穩。

合庫金主管指出，新青安貸款上路後，8 月至 10 月間已承作 84.73 億元，較今年 1 至 7 月成長 411%，若就申貸區域來看，台北 5 成最多、中部 3 成、南部 2 成。合庫銀分析，借款人會考量經濟負擔，所以不僅只有年輕小家庭會使用新青安貸款。

合庫金指出，截至今年 9 月底，本行個人房貸餘額為 6465 億元，去年底個人房貸餘額為 6241 億元，增加 224 億元，成長 3.59%；合庫金主管進一步指出，10 月底的個人房貸餘額為 6523 億元，已較去年底成長 4.23%。

土建融方面，合庫金指出，截至 10 月底餘額為 1675 億，較去年底增加 39 億元，成長 2.38%，主要因政府進行五波房市管制，整體營建業並未有大型推案，因此影響到土建融的推展。

合庫金表示，明年第一季受大選因素影響，房市管控鬆綁的可能性較低，加上 2019 年建築業者有大量申請新建照，增加供給量，儘管建材價格出現下滑，但業者成本仍處在高檔，然而，首購仍有剛性需求，在新青安加持下，明年第一季房市量價都會持穩。