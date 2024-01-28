鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過9.53億美元，0x協議(ZRX)24小時漲幅達6.42%
鉅亨網新聞中心 2024-01-28 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格42,442.72美元，24小時漲跌幅+2.17%；以太幣(ETH)現報價格2,285.41美元，24小時漲跌幅+1.18%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達9.53億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達3.82億美元；SOL(SOL)24小時成交量達3.25億美元。
24小時漲幅：0x協議(ZRX)24小時漲幅6.42%；Maverick Protocol(MAV)24小時漲幅4.05%；桑托斯幣(SANTOS)24小時漲幅3.09%。
24小時跌幅：API3(API3)24小時跌幅49.3%；Multichain(MULTI)24小時跌幅14.4%；雪崩代幣(AVAX)24小時跌幅13.6%。
近一週漲幅：FIS(FIS)近一週漲幅16.2%；Highstreet(HIGH)近一週漲幅14.7%；ORDI(ORDI)近一週漲幅14.1%。
近一週跌幅：Multichain(MULTI)近一週跌幅40.2%；Sui(SUI)近一週跌幅31.2%；Prometeus(PROM)近一週跌幅27.1%。
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