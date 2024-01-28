鉅亨網新聞中心 2024-01-28 17:15

24小時漲幅：0x協議(ZRX)24小時漲幅6.42%；Maverick Protocol(MAV)24小時漲幅4.05%；桑托斯幣(SANTOS)24小時漲幅3.09%。

近一週漲幅：FIS(FIS)近一週漲幅16.2%；Highstreet(HIGH)近一週漲幅14.7%；ORDI(ORDI)近一週漲幅14.1%。