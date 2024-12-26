鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.95億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達61.6%

鉅亨網新聞中心 2024-12-26 10:15

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亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達14.95億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達7.84億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達5.61億美元。

24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅61.6%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅28%；Auction(AUCTION)24小時漲幅16.6%。

24小時跌幅：Viberate(VIB)24小時跌幅34.6%；Firo(FIRO)24小時跌幅30.8%；Phala.Network(PHA)24小時跌幅31.7%。

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近一週漲幅：WRX(WRX)近一週漲幅79.2%；Akropolis(AKRO)近一週漲幅48.6%；Bluzelle(BLZ)近一週漲幅18%。