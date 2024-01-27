鉅亨網編譯羅昀玫 2024-01-27 05:59

聯準會首選核心通膨指標放緩至 3% 以下，企業財報好壞參見，美股主指週五 (26 日) 震盪，標準普爾 500 指數和那斯達克指數收黑，終結連六漲趨勢。

英特爾第一季前景遠低於華爾街預期後，該股狂瀉近 12%，這在一定程度上削弱了人工智慧推動的希望，拖累科技股表現，AMD 與輝達承壓。

本週三大指數均收高，為連續第三週走揚，標普週漲幅高達 1.06%，道瓊週線收紅 0.65%，那指週漲 0.9%。

美國經濟穩健成長之際，通膨出現持續放緩跡象。美國去年 12 月個人消費支出 (PCE) 報告顯示，通膨年升率降至 3% 以下，是近 3 年首見，聯準會偏好的通膨指標─核心個人消費支出 (PCE) 物價指數月升 0.2%，符合預估，年增率達 2.9%，低於經濟學家預期的 3% 及前值 3.2%，增速創 2021 年 3 月以來新低。

有聯準會傳聲筒之稱的華爾街日報 (WSJ) 記者 Nick Timiraos 指出，這是在過去 7 個月內，核心 PCE 物價指數月增速第六次低於或持平 Fed 的 2% 通膨目標。

此前，美國去年第四季國內生產毛額 (GDP) 成長 3.3%，市場期待的軟著陸似乎正在快速落地。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將於 1 月 30 日至 31 日召開會議，有望連續第四次保持利率不變。美國財政部長葉倫週五表示，目前還不清楚聯準會政策利率將何去何從。

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 表示，白宮最快下週提出要求雲端服務商須遵守新規則，確保資訊中心掌握與人工智慧 (AI) 訓練活動有關的客戶背景，避免中國國營單位利用美企提升自身 AI 能力。

紅海局勢升溫，地緣政治風險推動國際油價跳漲，一艘由大宗商品貿易巨擘托克集團營運的油輪，在穿越紅海時被胡塞武裝導彈擊中並發生火災，該油輪裝載俄羅斯燃油。稍早美軍中央司令部指出，位於亞丁灣的美軍伯克級驅逐艦卡尼號 (USS Carney) 成功擊落胡塞武裝的反艦彈道導彈。

美股週五 (26 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 60.3 點，或 0.16%，收 38,109.43 點。

那斯達克指數下跌 55.13 點，或 0.36%，收 15,455.36 點。

標普 500 指數下跌 3.19 點，或 0.07%，收 4,890.97 點。

費城半導體指數下跌 130.15 點，或 2.91%，收 4,342.10 點。

NYSE FANG + 指數下跌 25.41 點，或 0.28%，收 9,207.55 點。

標普 11 大板塊有 7 大板塊收紅，能源、醫療保健領漲。資訊科技股跌幅最大 (圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王以蘋果表現最差。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.90%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.21%；Meta (META-US) 漲 0.24%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.23%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.87%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.60%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.97%；聯電 ADR (UMC-US) 大跌 5.20%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.99%。

企業新聞

英特爾 (INTC-US) 狂瀉 11.91% 至每股 43.65 美元，創 2020 年 7 月以來最慘單日表現。半導體大廠英特爾本季展望遜色，引發股價拋售狂潮，對此，執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 認為市場反應過度。季辛格稱，隨著英特爾推出大量新晶片來支援人工智慧工作負載和硬體，近期面臨的挑戰將在第二季得到緩解。

美國電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 上漲 0.34% 至每股 183.25 美元。儘管 2023 年銷量增加約 50 萬輛 (即 38%)，但利潤仍下降三分之一，這歸因於為提振需求而採取的一系列降價措施，導致每輛車的隱含營收和毛利率分別下降了 15% 和 44%。

美國運通 (AXP-US) 預計 2024 年獲利將優於預期，希望其富裕客戶能夠在利率上升的情況下保持支出，其股價噴漲超 7% 至每股 201.43 美元。

全球最大信用卡發卡公司 Visa (V-US) 下滑 1.71% 至每股 267.94 美元，Visa 公布會計年度第一季業績超乎預期，展現消費者的韌性，並重申本財年的營收和每股獲利預測。

蘋果 (AAPL-US) 收黑 0.90% 至每股 192.42 美元。為遵守歐盟的 DMA 數位市場法案，蘋果將在 3 月發布的 iOS 17.4 中對其服務進行一系列重大調整，包括側載應用、第三方瀏覽器引擎、允許雲端遊戲服務上架 App Store。此外，蘋果傳出準備將 AI 導入未來幾代 iPhone，讓 AI 聊天機器人、app 直接透過 iPhone 的軟硬體執行。

經濟數據

美國去年 12 月個人支出月率報 0.7%，預期 0.4%，前值 0.4%

美國去年 12 月個人收入月率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.4%

美國去年 12 月實質個人消費月率報 0.5%，預期 0.3%，前值 0.5%

美國去年 12 月 PCE 物價指數年增率報 2.6%，預期 2.6%，前值 2.6%

美國去年 12 月 PCE 物價指數月增率報 0.2%，預期 0.2%，前值 - 0.1%

美國去年 12 月核心 PCE 物價指數年增率報 2.9%，預期 3.0%，前值 3.2%

美國去年 12 月核心 PCE 物價指數月增率報 0.2%，預期 0.2%，前值 0.1%

華爾街分析

LPL Financial 全球策略師 Quincy Krosby 表示：「人們仍然期望聯準會將討論『何時』而不是『是否』啟動降息週期，除非下個月收集的通膨相關數據明確表明通往 2% 的道路近在眼前，否則聯準會很可能會等到 5 月或 6 月才開始降息。」

Spouting Rock Asset Management 策略師 Rhys Williams 表示：「本週所有經濟數據，包括 GDP 和 PCE，都表現良好。這讓每個人都感到安慰。我認為這確實表明我們仍處於潛在的『金髮姑娘』軟著陸階段，經濟略有疲軟，但仍然樂觀。」