鉅亨網編譯許家華 2024-01-27 12:11

特斯拉 (TSLA-US) 周五 (26 日) 開高後回落，《巴隆》週刊專欄作家 Al Root 表示，這非關召回或華爾街分析師，而是「三法則」影響。

特斯拉周四因 2024 年財測沒有具體數據、法說會令人失望，股價暴跌 12%，創一年多來最大跌幅。周五該股開盤上漲 1.6%，每股接近 187 美元，但隨後回落，最終收在 183.25 美元，漲幅僅 0.34%，今年迄今已跌逾 26%。

股東可能期盼經過周四大跌後會出現大幅反彈，雖然這種反彈可能會到來，但現在還沒出現。

持有特斯拉股票的 Future Fund Active ETF 聯合創始人 Gary Black 表示，股市會遵守三日法則，亦即投資組合經理在受到重擊後喘口氣的時間長度，投資組合經理不會逢低買入，而是傾向於讓事情平靜下來並思考一下。

換句話說，依照 3 日法則，在股票價格大幅下跌後 (通常是高個位數或更高的百分比變化)，投資者應等待 3 日再買入。

特斯拉股票經歷 2023 年的輝煌之後，今年迄今表現落後納斯達克指數近 30 個百分點，這對投資組合經理來說是個壞消息 (他們的業績通常以與大盤相對表現來判斷優劣)，倘若他們在年初增持特斯拉股 (意味著他們對該股的配置比基準指數更高)，那麼他們就已經落後了 1 或 2 個百分點，這會讓他們在加倍投資前更加猶豫。

Black 預計，因應三日法則，特斯拉股價將在幾日內疲軟，因為該法則比起其他因素更可能影響特斯拉股價，包括華爾街分析師更新目標價和車輛召回等。

大和分析師 Jairam Nathan 周四晚間下調特斯拉目標價，自 280 美元降至 245 美元，但維持買入評級，係因特斯拉計劃明年年底推出新車，但恐成長持續放緩至 2025 年，他將特斯拉 2025 年 EPS 預期自 5.50 美元下調至 4.25 美元。

FactSet 的數據顯示，華爾街的特斯拉 EPS 預期為每股 4.49 美元，亦即以 2025 年預估收益計算，現行股價預估本益比 41。

摩根大通分析師 Ryan Brinkman 周五也下調了 2025 年的預期和目標價，自 135 美元降至 130 美元，而 2025 年 EPS 預估自 4.5 美元下降至 4.25 美元。Brinkman 維持特斯拉股「賣出」評級。

根據美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA)，特斯拉因倒車顯影問題而召回約 20 萬輛車，但已透過軟體更新修復。召回事件通常不太影響車廠股價，除非召回成本特別高或涉及嚴重事故，但這情形較為罕見。

即使是看似大事的召回也不必聽嚴重衝擊股價，例如 2020 年至 2021 年間，雪佛蘭 Bolt 電動車因潛在電池火災而被召回，最終由通用汽車的供應商支付費用。

包括特斯拉在內，美國 10 大車廠去年召回約 3200 萬輛車，其中特斯拉就召回 260 萬，而 99% 均靠更新軟體修復。