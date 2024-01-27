鉅亨網編譯林薏禎 2024-01-27 07:12

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 周五 (26 日) 表示，隨著人工智慧 (AI) 引發愈來愈多資安疑慮，拜登政府將要求雲端公司對客戶進行 Know Your Customer(KYC)的查核作業，以杜絕非國家主體以及中國等對手使用美企雲端來訓練 AI。

雷蒙多在接受路透採訪時表示：「我們不能讓非國家主體、中國，或是我們不想要的實體，使用我們的雲端技術來訓練模型。」

雷蒙多表示，美國雲端運算公司有責任了解最大客戶正在訓練大型模型，政府正在努力取得這些資訊，至於如何處理這些資訊，取決於發現了什麼。

這份擬議的 KYC 法規最快下周就會公布。雷蒙多在和前國務卿萊斯 (Condoleezza Rice) 的一場活動上表示，商務部「正在開始要求美國雲端公司，在非美實體每次使用美國雲端技術訓練大型語言模型時，向當局回報。」

美國總統拜登 (Joe Biden) 去年 10 月簽署一項行政命令，要求對美國國安、經濟、公共衛生或安全構成風險的 AI 系統開發商依《國防生產法》(Defense Production Act, DPA)規定，與美國政府共享安全測試結果。

雷蒙多表示，DPA 下的這些調查請求，很快就會發送給企業，而他們將有 30 天的時間回應。