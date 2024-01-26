鉅亨網編譯許家華 2024-01-26 07:18

全球最大的支付網絡 Visa (V-US) 周二 (25 日) 公布會計年度第一季業績超乎預期，展現了消費者的韌性，並重申本財年的營收和每股獲利預測。

執行長 Ryan McInerney 表示，第一財季營收和獲利成長係因整體支付量和處理交易量相對穩定成長，以及跨境交易量強勁成長，且公司持續在消費者支付、新流程和增值服務領域看到重大機會。

FY 2024 Q1(12/31 止) 財報關鍵數據

營收：年增 9% 至 86 億美元

GAAP EPS：年增 20% 至 2.39 美元

GAAP 淨利：年增 17% 至 49 億美元

Non-GAAP EPS：年增 11% 至 2.41 美元

Non-GAAP 淨利：年增 8% 至 49 億美元

分析師預期 Visa 第一季 EPS 2.34 美元，營收為 85 億美元。

Visa 周四交易時間小漲 0.35%，但盤後下挫 3.29%，報每股 263.65 美元。今年迄今 Visa 股價上漲 4.7%，過去 12 個月上漲 21%。

Visa 受益於推動美國經濟成長的力量，單就 12 月零售銷售就增長 0.6%，高於預期。另外，美國周四公布，2023 年第四季 GDP 年增 3.3%，高於預期。

儘管處於升息環境，但消費者支出近幾個月來一直是美國經濟的一大亮點。美國密西根大學追蹤的 1 月初的消費者信心指數升至 78.8，達 2021 年 7 月以來最高，遠超經濟學家預期的 70.0，也創 2005 年以來最大月增幅。

Visa 表示，第一財季 (涵蓋假期購物季) 的支付量增加 8%，而跨境交易量增加 16%。第一季處理的交易總額成長 9%，達到 575 億美元。

Visa 最近完成對雲端處理和銀行平台 Pismo 的收購，預計第二季營收淨額成長年率達 6%-9%，調整後 EPS 成長則達 18%-19%。

去年 10 月，Visa 管理層預期，2024 年全年營收增長率介於百分比「高個位數到低兩位數」，調整後 EPS 為百分比「低兩位數 (即 13%-14%)」。另外，管理層也宣布計劃執行庫藏股 250 億美元。