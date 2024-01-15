宏泰人壽推新利變終身險 增加特定疾病保險金給付

進入 2024 年，壽險業持續搶攻利變型終身險，宏泰人壽今 (15) 日宣布新推出利率變動型終身保險，除了能夠達到資產累積、資產傳承的目的外，為讓保險保障範圍更符合高齡化社會的需求，因此強化保單功能，增加特定疾病保險金的給付，當保戶有需要時，就能減輕照護負擔。

宏泰人壽指出，國人平均壽命延長、不健康餘命卻長達 7、8 年，年輕時無法預知老年景況，為確保未來生活品質、未雨綢繆，許多人皆透過相關保險轉嫁風險。

因應高齡化社會來臨，宏泰人壽今年新推出的「宏泰人壽滿福雙寶利率變動型終身保險（ITU）」在既有壽險身故、完全失能保障及增值回饋金累積之外，如果經專業醫師診斷罹患嚴重阿茲海默氏症、嚴重巴金森氏症，即可申請特定疾病保險金整筆給付。

宏泰人壽說明，身故或完全失能保險金可以選擇分期定期給付，給付期間最短為 5 年，最長為 20 年，而特定疾病保險金以診斷確定時的保險金額，即「基本保險金額」與「累計增加保險金額」二者加總後金額的 5% 計之，限定一次給付。

ITU 投保年齡為 0 至 70 歲，保費分 2 期繳納。以 40 歲男性投保 ITU 2 年期為例，基本保險金額為 200 萬元，使用轉帳扣繳及高保額折減保費各 1%，2 年總繳保費為 1,072,120 元。投保時及第 7 保單年度起之增值回饋分享金給付方式皆選擇增額繳清保險金額的情況下，假設宣告利率皆為 2.35% 不變，若於 80 歲身故或是完全失能，一次給付金額為 2,296,979 元，若於 80 歲被診斷確定為保單條款所列之特定疾病，則可獲得 170,805 元的特定疾病保險金整筆給付。

對於 ITU 新商品上市，宏泰人壽表示，未來將持續致力於保險商品種類及其內容的多元化，提供保戶切合需求的保險保障。一般而言，利率變動型保險商品具備資產累積傳承的功能，適合做為人生長期的保險規劃。

不過，須留意的是，利率變動型保險商品依宣告利率計算增值回饋分享金，而宣告利率會隨著保險公司資金運用狀況之績效變動，不是固定利率、保證利率，亦非投資報酬率，因此在投保之前務必釐清疑義，避免爭議以確保自身權益。