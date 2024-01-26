鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-01-26 13:35

歡喜迎龍年，安達人壽延續往年春節服務不打烊精神，提供各項服務，包括提前給付滿期金、0800 專人客服電話 24 小時接聽，以及網路保戶專區受理等，即日起至 2024 年 2 月 29 日為止，保戶只要完成電子單據服務申辦，就能獲得全家超商 50 元購物金。

安達人壽表示，為了讓保戶安心過年並靈活運用資金，保戶原依約得於 2024 年 2 月 6 日至 14 日（含）領取的滿期保險金，安達人壽將特別提前在 2024 年 2 月 5 日給付。若保戶於春節假期間需繳納保費，可以透過 ATM 轉帳方式支付。

春節期間保戶如有保單相關問題，可利用保戶專區平台，隨時上網查詢管理自己的保單，了解繳費狀況或提出保單資料變更申請，即刻掌握所有狀況；亦可撥打客服專線 0800-011-709 或 02-6623-3688，春節期間 24 小時有專人接聽受理服務。