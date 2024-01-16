更多國籍船隻遭鎖定 紅海航線戰爭保險費用上升

保險業人士周二 (16 日) 表示，在葉門「青年運動」武裝分子進一步襲擊商船、以及預計與英美有關的船隻將成為目標後，航經紅海的戰爭險保費正在上漲。

與伊朗結盟的「青年運動」武裝組織裝備精良、訓練有素，自 11 月以來已多次對紅海船隻發動攻擊。該組織官員周一 (15 日) 表示將擴大目標，將美國船隻納入。

甚至在最近的武裝襲擊之前，倫敦保險市場就已將紅海南部列為高風險地區，船舶在經過這些地區時需要通知保險公司並支付額外保費。而本月稍早時，通常只需支付七日保費。

保險業消息人士指出，經過計算，戰爭險保費已從上周占航貨價值的約 0.7% 升至 1% 左右。並補充說，預計還會走高。這也代表了 7 天的航程將增加數十萬美元的額外費用。

海洋戰爭風險和保險機構 Vessel Protect 營運主管安德森 (Munro Anderson) 表示，戰爭風險報價的期限現在明顯縮短，「24 小時已成為常態」。該公司是 Pen Underwriting 的一部分。

他對《路透》表示：「費率正在上漲，反映出紅海地區面臨重大且不透明的風險。」「自從葉門發生海上和空襲以來，現在人們普遍認為，除了與以色列有關的船隻外，與英國、美國有關的船隻、包括附屬旗幟以及與澳大利亞、荷蘭、巴林和加拿大有關的船隻，也面臨著更大的威脅。 」這些國家是美國領導試圖保護商業航運的海軍聯盟成員。

美國貨運營運商 Eagle Bulk Shipping 周一表示，其一艘船隻在距離亞丁灣 100 英里處航行時被「不明彈丸」擊中。

一位保險消息人士表示：「青年運動武裝組織的襲擊涵蓋所有船隻，標準越來越不明確。」「現在建議美國和英國國旗船隻不要穿越紅海。」

最近幾天，商船已停止穿越紅海，更多商船選擇途經南非好望角進行更長的航程。

供應鏈平台 e2open 總監哈德森 (Nicole Hudson) 表示：「隨著紅海緊張局勢升級，全球貨物運輸成本將會增加，並不可避免地波及最終消費者。」

航運消息人士表示，較高的保險費率以及使用蘇伊士運河的費用上漲，反而代表走更長的路線變得更便宜，也可能代表交貨時間的確定性降低。

評級服務公司晨星 DBRS 在周一的報告中表示，「如果以美國為首的聯軍未能阻止進一步的襲擊並確保該地區的航行自由，預計戰爭保險將無法承保，迫使大部分船運使用好望角更長的航線。 」