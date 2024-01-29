鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-01-29 11:38

寵物是生活中最親密的夥伴，也是家庭中重要的一份子，但因寵物沒有健保補助，若生病或發生意外導致需要手術或住院治療，龐大的費用恐造成飼主的負擔。富邦產險全新改版上線的網路投保寵物險「毛起來愛 3.0 專案」，醫療補償比例高達 80%，保障包含住院及手術醫療等，且貓狗保費分開計價，每月最低 231 元起，就為家中毛小孩買份保障。

根據富邦產險官網統計，2023 年寵物醫療的「住院費用理賠金」平均約 9000 元，「手術費用理賠金」平均約 25000 元，若事先有投保寵物險，意外發生時便可申請理賠金，以減輕飼主的負擔。

富邦產險表示，「毛起來愛 3.0 專案」分為 S3、M3、L3 等三個方案，投保的貓狗憑晶片號碼就可線上投保，續保年齡可至未滿 15 歲，醫療補償比例高達 80%，又以「L3 方案」的保障範圍最為完整，該方案醫療保障包含門診、住院及手術醫療，保期內實支實付總額最高 12.6 萬元，其中手術及住院費用則各有每次 3 萬元、保期內最高 6 萬元的保障。若有預算的考量，則建議可投保 「S3 方案」，2 個月至未滿 8 歲貓咪，保費每月最低 231 元起，狗狗則為 249 元起。

以保障最完整的「L3 方案」來計算，小明的愛狗因長期食慾不振帶至門診就醫，共看診了兩次 (花 4000 元)，被診斷出感染心絲蟲疾病，需開刀治療 (花 24000 元)，術後則需住院觀察三天 (花 10500 元)。小明因提前投保了「L3 方案」，醫療費用扣除 20% 自負額後，便可獲得總計 30800 元理賠金額。