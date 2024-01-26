鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-01-26 19:59

任天堂 Switch 遊戲機自 2017 年推出以來，已歷時七年，研調機構 Omdia 預期，新一代 Switch 將配備 8 吋 LCD 螢幕，是今年中小型顯示器成長的一大動力來源。

台廠向來與任天堂合作密切，除了組裝長年交由鴻海 (2317-TW) 負責，機構件也由鴻準 (2354-TW) 承接，IC 方面，旺宏 (2337-TW) 主要供應 NOR 快閃記憶體、瑞昱提供音訊晶片 (Audio Codec)、原相負責供應 Joy-Con 的感測晶片、威鋒電子則供 應 USB 3.0 Hub Controller。