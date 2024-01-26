任天堂新一代主機今年問世 帶旺供應鏈5家台廠營運
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-01-26 19:59
外媒報導，日本遊戲巨頭任天堂即將在今年推出新一代 Switch 遊戲機，業界預期，任天堂 Switch 已進入產品週期的末段，銷售成長空間也相對壓抑，隨著下一代新機種問世，將進一步刺激銷售量，並帶旺供應鏈營運，包括旺宏 (2337-TW)、瑞昱 (2379-TW、原相 (3227-TW))、立積 (4968-TW)、威鋒電子 (6756-TW) 等。
任天堂 Switch 遊戲機自 2017 年推出以來，已歷時七年，研調機構 Omdia 預期，新一代 Switch 將配備 8 吋 LCD 螢幕，是今年中小型顯示器成長的一大動力來源。
台廠向來與任天堂合作密切，除了組裝長年交由鴻海 (2317-TW) 負責，機構件也由鴻準 (2354-TW) 承接，IC 方面，旺宏 (2337-TW) 主要供應 NOR 快閃記憶體、瑞昱提供音訊晶片 (Audio Codec)、原相負責供應 Joy-Con 的感測晶片、威鋒電子則供 應 USB 3.0 Hub Controller。
業界看好，過往 Switch 主機上市時，通常會造成一波搶購風潮，若產品在下半年問世，將直接挹注相關業者今年營運。
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