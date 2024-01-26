鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-01-26 19:40

擁有 77 年歷史的老字號肥料供應商台肥公司 (1722-TW)，今 (26) 日正式將企業總部遷至全新落成的 A 級商辦「TFC 南港經貿大樓」，台肥新任董事長李孫榮宣示打造全新事業體「氨能」的決心，強調要用台肥昔日的製肥原料「液氨」跨入乾淨能源產業，一旦一切進入軌道，預估潛在營收有望破兆。

台肥口中的乾淨「氨能」，是計畫配合政府淨零政策，在燃煤火力發電的過程中加入氨去混燒，以減少燃煤用量、降低碳排放，或者利用氨（NH3）裂解為氫（H2），進而發展氫能。

李孫榮指出，台肥是國內最大的液氨供應者，一直以來只把氨作為肥料原料，實在太可惜，就如同把沉香拿去當木頭去燒、用來取暖。

由「土地養分供應者」華麗轉身成為「乾淨能源供應者」，台肥表示，希望從氨能與氫能的源頭就壓低排碳量，因此去年 6 月自沙烏地阿拉伯 SABIC AN 公司進口全台第一批低碳氨，未來也會持續引進更多低碳氨。

伴隨儲運需求加大，台肥表示，計畫投入 30 億元，多興建 2 座液氨儲槽，讓整體可儲存量達到 8 萬公噸。