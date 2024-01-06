投保做公益 凱基人壽全心推動「一份保單一份愛」

活動期間投保特定保險商品 每件生效保單凱基人壽捐 100 元予瑪利亞基金會

「凱基人壽，全心出發！」秉持 60 年來不變初心，凱基人壽始終把對保戶的關懷延伸至社會需要溫暖的角落，為弱勢群族帶來幸福、安定的力量，再次推動「一份保單一份愛」投保做公益活動，自 2024 年 1 日 1 日起至 2024 年 3 月 31 日 (含) 止，民眾只要透過凱基人壽業務員投保「凱基人壽基業長青美元利率變動型終身壽險 - 定期給付型」、「凱基人壽基富年年美元利率變動型終身保險 - 定期給付型」，或「凱基人壽基智人生健康保險」以上任一保單，且於 2024 年 5 月 31 日 (含) 前生效註，每件生效保單凱基人壽將捐贈新臺幣 100 元予瑪利亞社會福利基金會 (下稱瑪利亞基金會)，讓保戶的每一份保單不僅保障您所愛的人，還能將這份善念化為愛的力量，照亮瑪利亞天使的生命，形成善的循環。

凱基人壽總經理黃淑芬表示，2024 年是凱基人壽元年，我們致力成為客戶幸福人生的最佳夥伴，更回歸保險本質，持續用愛與關懷提供社會穩定的正向力量。瑪利亞基金會長期在社會各個角落服務身心障礙者，2018 年我們開啟與瑪利亞基金會的緣分，近六年來，每年的合作都不斷創新、突破，不只積極投入志工參與，也與「瑪利 YOUNG 的快樂襪子店」聯名製作環保再生快樂襪，成為首家合作客製的企業，在 2022 年、2023 年我們更擴大發起「一份保單一份愛」公益活動，以實際行動協助瑪利亞青年自立。黃淑芬總經理強調，「社會參與」是凱基人壽實踐企業價值主張的重要面向之一，此次「一份保單一份愛」投保做公益活動，重點不在金額的多寡，而是邀請保戶一同投入參與，拋磚引玉發揮社會正面影響力，讓愛永不止息。

黃淑芬總經理進一步指出，我們在瑪利亞青年身上看見了，即便生命充滿障礙卻勇於突破，展現出對生命的熱情與能量，值得所有同仁學習，未來要用更謙虛專業的態度，不辜負客戶對我們的託付與期待，持續致力於客戶的幸福人生，讓凱基人壽「夥伴型公益」力量成為最幸福的公益心暖流，為社會帶來更多希望和光明，持續朝向最受推薦和信賴的壽險公司的目標前進。

凱基人壽用心守護弱勢族群，與多個公益團體及社會企業夥伴合作，持續提升金融友善服務，並透過長期捐助微型保險、首創提供社工保險，積極落實普惠金融。凱基人壽接下來也會持續關注社會脈動，持續提升金融友善服務。歡迎響應凱基人壽「一份保單一份愛」投保做公益活動，讓愛與幸福持續在社會間流動。

註：活動期間，同一被保險人、同一商品、同一年期在期間內投保多件視為同一件。

「凱基人壽基業長青美元利率變動型終身壽險－定期給付型」

◎ 商品名稱：凱基人壽基業長青美元利率變動型終身壽險－定期給付型

◎ 備查日期及文號：113.01.01 凱壽商一字第 1133000109 號

◎ 主要給付項目：身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金、祝壽保險金、生命末期提前給付保險金、二至六級失能豁免保險費、增值回饋分享金。

◎ 本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

◎ 本契約在費率計算時，給付成本已考慮死亡脫退因素，故被保險人身故或致成本契約附表一所列完全失能程度之一，依本契約約定而契約終止時，其他未給付部分無解約金。

◎ 本商品經凱基人壽合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令，惟為確保權益，基於保險公司與消費者衡平對等原則，消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件，審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事，應由凱基人壽及負責人依法負責。

◎ 本商品為外幣計價保險契約與新臺幣計價保險契約間，不得辦理契約轉換。

◎ 投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者，請慎選符合需求之保險商品。

◎ 保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款，消費者務必詳加閱讀了解，並把握保單契約撤銷之時效 (收到保單翌日起算十日內)。

◎ 本商品詳細內容、給付條件及限制請參閱商品文宣：https://reurl.cc/M4bbXL。

「凱基人壽基富年年美元利率變動型終身保險－定期給付型」

◎ 商品名稱：凱基人壽基富年年美元利率變動型終身保險－定期給付型

◎ 備查日期及文號：113.01.01 凱壽商一字第 1133000108 號

◎ 主要給付項目：身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金、生存保險金、祝壽保險金、二至六級失能豁免保險費、增值回饋分享金。

◎ 保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

◎ 本契約在費率計算時，給付成本已考慮死亡脫退因素，故被保險人身故或致成本契約附表一所列完全失能程度之一，依本契約約定而契約終止時，其他未給付部分無解約金。

◎ 本商品經凱基人壽合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令，惟為確保權益，基於保險公司與消費者衡平對等原則，消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件，審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事，應由凱基人壽及負責人依法負責。

◎ 本商品為外幣計價保險契約與新臺幣計價保險契約間，不得辦理契約轉換。

◎ 投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者，請慎選符合需求之保險商品。

◎ 保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款，消費者務必詳加閱讀了解，並把握保單契約撤銷之時效 (收到保單翌日起算十日內)。

◎ 本商品詳細內容、給付條件及限制請參閱商品文宣：https://reurl.cc/dLXX7V。

「凱基人壽基智人生健康保險」

◎ 商品名稱：凱基人壽基智人生健康保險

◎ 備查日期及文號：113.01.01 凱壽商二字第 1133000112 號

◎ 主要給付項目：認知功能一次保險金、認知功能分期保險金、身故保險金或喪葬費用保險金、無理賠回饋保險金、豁免保險費

◎ 本商品因費率計算已考慮脫退率致使本商品無解約金

◎ 本契約於訂立契約前已提供要保人不低於三日之審閱期間

◎ 本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目

◎ 本商品可能發生累積所繳保險費超出身故保險金給付之情形

◎ 本商品詳細內容、給付條件及限制請參閱商品文宣：https://reurl.cc/M4bbRL。