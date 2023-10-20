〈瑞昱法說〉Q4營運謹慎保守 明年準備迎接復甦

網通晶片大廠瑞昱 (2379-TW) 今 (20) 日召開法說會，發言人黃依瑋表示，由於全球經濟環境疲軟、地緣政治等不確定性因素影響，加上產業迎來傳統淡季，整體訂單能見度不高，對第四季採謹慎保守態度，不過看好明年將迎來復甦。

細分各產品線，黃依瑋表示，乙太網第三季表現不錯，第四季訂單能見度有限、整體需求放緩，但明年各應用都需要採用 2.5G/5G 乙太網，才可匹配 Wi-Fi 7、10G PON 以及 5G CPE 等終端設備，乙太網業績也將逐步復甦。

交換器方面，現階段全球電信標案持續延宕，第四季市場依舊低迷，坦言只要全球經濟不受地緣政治進一步惡化，明年電信標案將恢復動能，預期明年上半年開始復甦，加上市場因應 WI-FI 7、AI 伺服器與資料中心等需求，將推動 10G PON、Multi-Gigabit 交換器需求，對明年交換器市場審慎樂觀。

Wi-Fi 第三季業績表現不錯，Wi-Fi 6 在各市場的滲透率持續增加，消費性產品也持續導入，預期年底前在 PC 的滲透率超過 70%，路由器超過 60%，且自家 Wi-Fi 7 也已瞄準高階路由器與高階電腦，並預期 Wi-Fi 7 明年滲透率若能達 5%，就算不錯的成績。

Audio Codec 需求與 PC 高度相關，第四季恰逢 PC 出貨淡季，需求也同步修正；電視出貨則在第二季末、第三季初達出貨高峰，且因面板與 DRAM 價格仍處低檔，抑制電視產量，今年全年出貨量約 2 億台，比去年微幅增長，瑞昱電視晶片業績優於產業表現，且明年將迎來四年一度的奧運，也刺激電視市場需求。