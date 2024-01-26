鉅亨網編譯許家華 2024-01-26 10:23

派拉蒙全球 (Paramount Global) (PARA-US) 股價周四 (25 日) 大漲，係因裁員消息以及影視製作公司 Skydance Media 考慮將其私有化的消息。

根據《巴隆》周刊檢視的一份內部備忘錄，派拉蒙執行長 Bob Bakish 考慮持續減少全球人力，以縮減開支，並稱這是邁向獲利成長的必要之舉。

派拉蒙拒絕透露具體裁員人數。

除了派拉蒙，越來越多美企今年實施大規模裁員，包括微軟 (MSFT-US)、Alphabet (GOOGL-US) 旗下 Google、亞馬遜 (AMZN-US) 和 Wayfair (W-US) 都宣布 2024 年裁員。

「我們今年將把資源集中在全球跨平台播放最強大、最能引起共鳴的授權運作、電影和電視劇上。」Bakish 補充，派拉蒙也會減少自家平台上的原創作品。

派拉蒙股價上漲 4.49%，收每股 13.96 美元。該股在過去 12 個月內下跌了 38%。

除了節省成本，派拉蒙周四股價上漲力道還包括私有化消息。

根據《CNBC》周三報導，Skydance Media 與其背後資金正考慮將派拉蒙私有化後合併兩家公司的交易。

Skydance 公司 2009 年與派拉蒙影業建立合作夥伴關係，共同製作和共同資助電影，包括 2022 年派拉蒙的賣座鉅片《捍衛戰士：獨行俠》等。

派拉蒙拒絕對該報導發表評論。Skydance 沒有立即回應置評請求。