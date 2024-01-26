鉅亨網記者張欽發 台北 2024-01-26 10:12

自行車整車廠明係 (6804-TW) 雖然對 2024 年對市場看法偏向保守，但原計畫赴越南投資設立組裝廠的方案仍持續進行，目前對投資越南的執行更趨審慎，同時也不對投資越南廠的量產時程設定時間表。

明係先前因計畫投資項目未獲列爲擬設廠工業區內許可的項目，將先撤銷此一土地取得案，並另覓地租用或投資設廠，明係主管指出， 對在越南執行投資案仍鎖定南越，但是目前對投資越南的執行更趨審慎。

明係在越南的投資設立自行車組裝廠計畫，原規劃在越南平陽省新淵巿永新區的新加坡第二工業園第 320 號、321 號土地設廠，但在明係準備取得土地設廠同時，因越南環境法規的修正，造成該區排除自行車組裝業，也使明係不得不先放棄此一投資標的。

明係在越南的投資及量產計畫不會因放棄，將尋覓其他包括適用的出出租廠房或另覓其他歡迎自行車事業生產的地區或工業區取得土地設廠。明係原計畫在 2024 年年底在越南開出第一期的年產 7-8 萬台自行車產能。此一越南設廠計畫，主要也是針對未來歐盟市場的未來成長性而規劃。