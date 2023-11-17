台耀新產能投產+乳癌注射劑展開銷售 明年成長趨勢明確

原料藥廠台耀 (4746-TW) 今 (17) 日舉行法說，董事長程正禹表示，膽固醇磷酸鹽產品新產能預計年底前投產，加上乳癌注射劑 Eribulin Injectable 有望明年在歐美市場上市，整體成長趨勢明確。

台耀開發的首個針劑產品乳癌注射劑 Eribulin Injectable，布局多年將迎來成長期，陸續已完成北美與亞太地區授權協議，其中，美國藥證結果預計明年 7 月出爐，若一切順利，有望明年第四季上市，也會是首批上市的學名藥。

另外，歐洲市場的授權合約近期也會完成、土耳其市場也進行授權合約簽署；台灣市場部分，Eribulin Injectable 今年陸續取得藥證與健保價，預計明年展開銷售、貢獻營收。

原料藥業務方面，台耀旗下膽固醇磷酸鹽產品原料藥持續站穩領導地位，因應各產品線需求強勁，新產能今年第三季已到位且後端製程提高產出，目前正在等台灣 TFDA 完成審核，期望年底前可以開始投產。

呼吸用藥產品隨著銷售持續成長、營收貢獻倍增，已規劃明年下半年擴增倍數產能。程正禹指出，隨著新產能逐步到位，且已掌握大部分原料藥，未來幾年內應該不會再擴產。

台耀 10 月營收 4.03 億元，月增 4.5%、年增 14%；前 10 月營收 35.51 億元，年增 14.6%。