外資買超290億元 搶買金融債ETF 單日狂掃24.8萬張

台股今 (22) 日 AI 相關概念股噴出，終場大漲 133 點，收在 17815 點，三大法人再度全站買方，其中，外資隨著升息進入尾聲，也提前卡位金融債 ETF，買超前三名全為金融債 ETF，合計大買 24.8 萬張，也加碼台積電 (2330-TW)(TSM-US)、聯電 (2303-TW)(UMC-US) 等電子股。

三大法人今日合計買超 320.88 億元，外資買超 290.69 億元，連兩買；自營商買超 19.44 億元，同樣連兩買；投信買超 10.73 元，為連四買；期貨方面，外資期現貨不同調、加碼空單口數避險，未平倉空單口數增加 4241 口，達 6854 口。

由於市場普遍預期美國聯準會將在今年降息，依據過往金融債在升息末段的資本利得表現，外資也投入銀彈卡位，買超前三名就包括新光 15 年 IG 金融債、中信優先金融債以及凱基金融債 20 + 等 ETF。

另外，外資也持續回補電子股，包括英業達 (2356-TW)、聯電、台積電等，其中，聯電在接連四天調節後，外資也回頭轉買，買超 2.5 萬張，台積電也有 1.9 萬張。

外資賣超則鎖定近日漲多個股，群創遭賣 2.7 萬張，位居外資賣超首位，宏碁也有 1.7 萬張，長榮航也因機師公會通過罷工，也影響外資持股意願，遭調節 1.6 萬張，其他如台新金、第一金、開發金、玉山金與臺企銀全數入列賣超前十名。

投信與自營商則與外資對作，有志一同加碼群創 (3481-TW)，分別買超 6700 張、6000 張，力抗外資賣超。