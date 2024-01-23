投信中止連16買 外資買超91億大舉敲進面板雙虎10.2萬張

台股今 (22) 日權值股壓盤，加上 AI 族群休息整理，呈現高檔震盪，終場上漲 59.49 點或 0.33%，收 17893.73 點。三大法人合計買超 106.84 億元，投信中止連 16 買，今天站賣方，不過外資青睞面板族群，大舉敲進面板雙虎友達、群創 10.2 萬張。

觀察三大法人今日籌碼動向，外資買超 91.59 億元，自營商同站買方，買超 23.6 億元，不過投信則終止連 16 買，今天轉向賣方，賣超 8.66 億元，三大法人合計買超 106.84 億元。

外資今日大舉敲進面板族群，大買友達 5.7 萬張、群創 4.5 萬張，分別位居外資買超第一名與第二名，彩晶也同獲青睞，外資買超逾 1 萬張。另外外資也加碼英業達 1.3 萬張，台積電 1.1 張，緯創 8174 張，泰金寶 - DR 7087 張，富邦金 4934 張，菱生 4606 張，以及鴻海 4139 張。

外資賣超方面，賣超陽明 1.2 萬張，中鋼 6771 張，台新金 6519 張，華航 4861 張，一詮 4669 張，兆豐金 4624 張，京元電子 4527 張，其他還有第一金、大同、廣達、光鋐、技嘉以及亞力都遭調節超過 3000 張。

投信與外資同樣青睞群創，買超群創 1.8 萬張，成投信買超榜首，第二名則是買超緯創 4923 張。其他如宏碁、仁寶、士電、華通、廣達、英業達、台光電以及文曄也都擠進投信買超前 10 名。

至於投信賣超部分，賣超長榮航 4380 張，華邦電 3462 張，美時 3027 張。另外還有陽明、群光、義隆、聯電、微星、台積電以及至上都遭投信賣超。