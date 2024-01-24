外資4天買超台股1200億元 期貨也露新訊號 專家：就是全面翻多

台股在集中市場今 (24) 日市場賣壓逐漸湧現，大盤收在 17875.83 點，較昨日上漲 1.24 點或 0.01%，成交值 2651.55 億元，三大法人外資買超，投信、自營商賣超，合計賣超 7.27 億元；但值得注意的是，外資不僅在現貨連 4 天買超台股 1203 億元，在期貨市場也翻多積極回補空單，元月 24 日外資在期貨市場未平倉合約口數降至空單 483 口，爲近兩個月來空單口數新低。

證券及期貨分析師張陳浩指出，從台積電 (2330-TW)18 日法說會後的外資持續以 1200 億元加碼買超台股，加上在期貨市場的積極回補空單，並且未平倉合約口數降至空單 483 口的兩個月來新低，兩項數據都顯示，外資買超台股現貨的增長及在期貨避險部位的由元月 12 日的 2.6 萬口空單劇減到空單 483 口，顯示外資對台股態度已由疑慮的透過期貨避險進而轉爲的全面翻多。

張陳浩認為，2024 年爲美國的總統大選年，角逐者在整體上通膨控制與經濟成長的選擇上，將必然優先選擇刺激經濟成長，在此一前提之下，將有助於外資在台灣大選落幕後的加速回流台北股市，而且再於 2024 年激勵台股改寫歷史新高。

元月 24 日在集中市場現貨上，外資續買超 19.45 億元，投信賣超 21.69 億元，自營商賣超 5.03 億元，在期貨市場，交易口數淨額爲 964 口 ，未平倉合約口數爲空單 483 口。

元月 24 日在集中市場外資買超較多的個股爲，聯電、長榮航、台積電、華東、英業達、富邦金、長榮、泰金寶 - DR、中信金、訊舟；元月 24 日在集中市場外資賣超較多的個股爲，友達、緯創、仁寶、宏碁、華通、欣興、敦泰、第一金、玉山金、和碩。

元月 24 日在集中市場投信買超較多的個股爲，技嘉、緯創、南亞科、群創、文曄、奇鋐、華城、智原、友達、力成；元月 24 日在集中市場投信賣超較多的個股爲，長榮航、華邦電、長榮、大聯大、裕民、創意、雄獅、光罩、新唐、勤美。

元月 24 日在集中市場自營商買超較多的個股爲，長榮航、群創、聯電、宏碁、南亞科、東陽、廣達、華通、艾笛森、長榮；元月 24 日在集中市場自營商賣超較多的個股爲，中鋼、友達、英業達、中磊、中信金、開發金、永豐金、世紀鋼、神達、台積電。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股集中市場大盤仍處於均線之上，今天盤勢應屬合理壓回，而技術指標也有利多方操作，且 OTC 指數強勢勝過集中市場也收紅，大盤走多格局尚未結束。