鉅亨網新聞中心 2024-01-25 19:00

美股輝達、AMD、美超微、谷歌、META、亞馬遜等全面刷新高，資金浪潮湧進 AI 股趨勢難擋，其中美超微股價狂飆，代表 AI 伺服器將進入大出貨潮，台系廠商也一樣，今年 AI 伺服器出貨量大增 100%，將帶動所有零組件出貨大增，不只是一線廠生意大好，產能不足的部分，訂單就外溢到二線廠，帶動業績成長，5426 振發早盤亮燈漲停 42.9 元，再度刷新波段新高是為二線 AI 機殼代表股。

大華國際投顧鄭瑞宗表示，今年 AI 的應用，會從伺服器快速擴散到 AI PC、AI 手機，以及全新產品 AI PIN、AI 眼鏡，今年會是 AI PIN 元年，3 月就要重磅上市，市場有將要取代智慧手機的說法，一上市將造成風潮。另外 AI 眼鏡我估計也將超級大流行，畢竟眼鏡族本就很多，AI 眼鏡市場接受度必然超級高，尤其當歐美準備推出新產品，大陸 COPY 推出低價版的速度會超快，據我了解中國很多廠商已經準備要推出 AI 眼鏡了，對零組件需求將一飛衝天，這種 AI 消費型的新產品，是過年後新主流，我們已經著手布局中，領先市場才能賺大錢。

IP 股則與 AI 需求息息相關，會與 AI 並列今年最強雙主流，IP 股近期皆高檔盤整中，等待兩位大哥出關，巨有科分盤第九天，下周一出關，股價突破 351 再創 360 新天價，今年估計要賺 15 元，評價被低估，可望先追智原再趕上愛普。金麗科分盤第六天，量縮不跌，隨時可攻新高，今年預計有 2~3 個新開案，EPS 將更甚於巨有科，出關前就有機會挑戰 405 新高。

大華國際投顧鄭瑞宗指出，AI 股今日最強股為 5426 振發，早盤一度漲停達 42.9 元創波段新高，今年 AI 伺服器出貨量將翻倍，零組件供應商產能不足，訂單外溢到二線廠將是趨勢，振發也拿下 AI 機殼大單，今年估將大賺 5~7 元，去年營邦 50 漲到 642，勤誠 76 漲到 320，今年轉機輪到二線廠，漲幅估計會是最大，後勢可期。而自 4Q 開始，勤誠營收動能就超過營邦，單季估 > 4 元，全年 8~9 元，今年 23~25 元，這數字可以比價營邦，空間仍大。

再來就是最新 AI PIN、AI 眼鏡以及 VR 頭盔的題材，今年都會大熱賣，而人機互動皆採語音方式，相關音效 IC 遲早要缺貨，這部分受惠的是驊訊，達發則同時有音效 + 無線通訊 IC，產品線完整，麥克風則為鈺太，此兩家都是聯發科旗下，今年都有大好機會，技術面則以驊訊最強勢，這也符合大趨勢來臨，產業紅利將推升二線股大賺，股價也會漲更兇的慣例。

鄭瑞宗強調，今天漲停的 AI PIN 概念股 3XXX，未來所有 AI 裝置都需要無線網路模組，3XXX 為 AI PIN 藍牙模組供應商，產品三月將上市，業績動能可期，今日股價一舉亮燈鎖漲停，同時創下波段新高，跟驊訊皆是 AI 新產品趨勢的轉機飆股，過年前鄭瑞宗估計相關概念股將先熱身，過年後將成為市場新焦點。

今年像振發、驊訊、3XXX 這種轉機小飆股會很多很多，想知道 3XXX 是哪家公司，以及更多鄭瑞宗老師的分析與選股，歡迎踴躍加入鄭老師 LINE 官方帳號，每天都會有最新分析。

採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

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