2023 年 11 月開始，市場普遍預期美國聯準會已經不會再升息，反而未來即將有開始降息的機會。在此預期下，美國政府公債殖利率大幅下滑（美債價格大漲），然而近期 3 月降息的機率大減，債券也出現明顯拉回，現在債券拉回可以買嗎? 未來又應該如何研判出場點? 將獲利落袋為安呢?

大華國際投顧阮蕙慈分析師指出，債券拉回後仍可以逢低布局，而黃金賣點會出現在 FED 第一次降息後。

為什麼目前還值得買進？過去兩個多月以來，債券價格已經漲了不少啊？阮蕙慈分析師認為，美債殖利率 4% 左右處在中長期高檔區，將來利率回降的空間還很大。且短線有拉回修正過，不僅利率下降空間更大（價差空間更大），還可享有不錯的利息收益。

以具有指標性意義的美國 10 年期公債殖利率來觀察，最近 20 年走勢呈現出「緩跌強彈」的狀況。全世界的利率水準長期趨勢是逐步走低，主因在於隨著全球貨幣供給總量的增加，資金也不再像以前那麼稀缺。然而，COVID-19 疫情之後全球通膨急遽惡化，FED 為了抑制高居不下的通膨，從 2022 年 3 月 16 日「暴力升息」共 11 次，累計升息 21 碼（每一碼是 0.25%），官方利率從 0～0.25% 區間狂升至 5.25～5.5%！

M 平方 美 10 年期公債殖利率 圖: 阮蕙慈提供

FED 大幅度暴力式升息的結果，讓美債價格罕見的連跌了將近兩年！現在雖然有開始回升，也才兩個多月而已！

至於持債者最關心的出場點? 阮蕙慈分析師表示，市場在第一次降息後往往有強烈反應，加上債券市場是以法人和避險資金為主，屬於高度效率性市場，根據以往經驗，價格會一次反映未來 2 次甚至 3 次降息的空間，持債者若持有到第 2 次降息或第 3 次降息，不僅需經過幾個月的等待，還未必會有更好的價位，黃金賣點會出現在第一次降息後。

採訪來源: 大華國際投顧 阮蕙慈分析師

【債券還可以買嗎？出場點又在哪? 專家暴債券的黃金賣點!】

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