鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-01-25 20:00

鴻海 (2317-TW) 今 (25) 日宣布，台中分公司順利通過 IATF 16949、ISO 14001 和 ISO 45001 共 3 個系統整合驗證，象徵台中分公司跨入車用領域提升品質和環境職安衛管理系統。

鴻海表示，本次獲得 IATF 16949 認證，意味台中分公司品質管理系統從 ISO 9001 跨足汽車產業，具備符合汽車品質管理，為接下來站穩汽車供應鏈打下基礎。

目前鴻海台中分公司營業項目聚焦車用領域，包括兩輪電動車的電機零件承製以及組裝代工、電機以及驅控器開發；四輪乘用 / 商用車的電機以及驅控器開發、車用零部件以及車用旋轉屏控制系統承製。

鴻海 C 事業群執行副總經理吳建和表示，台中分公司的目標是「立足兩輪，放眼四輪」，車用市場對於供應商取得第三方 IATF 認證要求越來越多，取得認證除穩固現有客戶及開發潛在客戶，更能證明我們切入佈局車用電子領域的決心。

隨著汽車產業供應鏈對 IATF 16949 的需求程度大幅提升，鴻海將經由 IATF 16949 品質管理系統來提升產品品質、降低風險、優化品質管理系統、提高效益，進行持續性的改善，並減少浪費及變異性。

同時，結合 ISO 45001 對危險與風險管理承諾的要求以及法規遵循，預防與工作有關的職業傷害和健康危害，使全體員工致力於安全問題的識別及通報，且參與實施任何潛在危險的解決方案。