美股漲跌互見，科技股走高，隨著新台幣連續升值，熱錢再度湧入，今日台股開高走高，大功臣 (2330-TW) 台積電，漲勢再起，一度大漲 15 元，來到 642 元，距離 2022 年初創下的歷史高點 688 元已經不遠，相隔 23 個月，指數再度站上萬八大關，收量增紅 K 棒；外資持續偏多，連五日，合計買超逾 1400 億元，都有利於未來的行情；截至目前為止，標普 500 指數的個股公佈了約 15% 的財報，超過市場預期約占 70%，Netflix、艾司摩爾、IBM 等財報亮眼、市場對 AI 樂觀情緒帶動 NVIDIA、AMD、微軟、Meta 等頻創新高，AMD 也預計將於 1 月 31 日公布財報，攸關 AI 股的走向；元月中旬台股面臨回檔危機，一度跌破季線，所幸台積電法說一舉扭轉多空，成為台股希望；市場等待今晚公布美國第四季 GDP 和週五公布的聯個人消費支出 (PCE)，預估 3.2％降至 3.0％，通膨降溫趨勢不變；隨著中國大陸實施降準，釋出資金活水，為農曆年前刺激股市大禮；都有利於未來多頭行情的延續。