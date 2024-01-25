【量大強漲股整理】AI邊緣運算商機爆發下，潛力股何處尋?
鉅亨研報 2024-01-25 17:21
今日台股在 (2330-TW) 台積電等半導體指標拉抬下，終場大漲 126.79 點，收 18002.62 點，成交量 2934.87 億元。
看一下三大法人: 外資買超 280.46 億元；自營商買超 6.61 億元；投信賣超 7.29 億元；三大法人合計買超 279.77 億元。
美股漲跌互見，科技股走高，隨著新台幣連續升值，熱錢再度湧入，今日台股開高走高，大功臣 (2330-TW) 台積電，漲勢再起，一度大漲 15 元，來到 642 元，距離 2022 年初創下的歷史高點 688 元已經不遠，相隔 23 個月，指數再度站上萬八大關，收量增紅 K 棒；外資持續偏多，連五日，合計買超逾 1400 億元，都有利於未來的行情；截至目前為止，標普 500 指數的個股公佈了約 15% 的財報，超過市場預期約占 70%，Netflix、艾司摩爾、IBM 等財報亮眼、市場對 AI 樂觀情緒帶動 NVIDIA、AMD、微軟、Meta 等頻創新高，AMD 也預計將於 1 月 31 日公布財報，攸關 AI 股的走向；元月中旬台股面臨回檔危機，一度跌破季線，所幸台積電法說一舉扭轉多空，成為台股希望；市場等待今晚公布美國第四季 GDP 和週五公布的聯個人消費支出 (PCE)，預估 3.2％降至 3.0％，通膨降溫趨勢不變；隨著中國大陸實施降準，釋出資金活水，為農曆年前刺激股市大禮；都有利於未來多頭行情的延續。
個股方面，權值股，(2330-TW) 台積電，上漲 15 元，收 642 元，貢獻大盤約 122 點，市值逼近新台幣 16.6 兆元、(2454-TW) 聯發科，也收漲、(2317-TW) 鴻海，漲 1.5%；IP 族群也呈現漲跌互見，(3035-TW) 智原，站穩五日線，上漲 2.45%、(3661-TW) 世芯 -KY、(6643-TW)M31、(6531-TW) 愛普 *、(3529-TW) 力旺，也同步走揚，不過， (3443-TW) 創意，受美系外資出的研究報告，預計今年量產營收僅會與去年持平，今日下跌 6.33%；(1319-TW) 東陽，2024 年 AM 營收可望有雙位數成長，三大法人連兩日買超 6 千餘張，今天上漲 6.91%，將挑戰前波高點 88.7 元；AI 概念股，(2382-TW) 廣達、(3231-TW) 緯創，皆開高走低；(3376-TW) 新日興，受惠蘋果摺疊機商機，今天一開盤觸及漲停價 139.5 元，個股呈現輪動。
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