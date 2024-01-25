投資前必知！杜絕詐騙、守護財富的小訣竅

在現代社會中，投資已經成為許多人在工作之外拓展收入、實現財務目標的重要途徑。這種資本運作的方式，除了提供了理財上的多元性外，更讓個人有機會參與到經濟活動的不同層面。然而，隨著投資的吸引力不斷增長，也引來了詐騙集團的注目，這些詐騙分子瞄準投資者，企圖以各種巧妙的手法非法獲利。在這場風險與誘惑的博弈中，保護個人財富安全變得至關重要。

根據警政署刑事警察局提供數據，2023 年統計到 11 月底止，詐騙件數已超過 3.5 萬件、金額超過 79 億元，都來到史上新高。而且詐騙的狀況，除了詐騙集團外，還有金融人員堅守自盜，之前有過銀行行員協助詐騙集團開帳戶外，近期有投信基金經理人跟單事件，又有消息指出，某大型券商的資深營業員向客戶宣稱免抽籤直接申購上市櫃股票，來進行詐欺，涉及金額超過 2 億元。該怎麼去確認是否是騙局呢？永誠資產管理處提供一些建議，以確保投資者能夠識別合法機構，從而保護自己的資金免受詐欺。

遠離風險！拒絕非法金融投資

非合法管道的金融投資往往缺乏監管，風險相對較高，可能陷入詐騙、洗錢等非法活動的陷阱。這些投資通常缺乏透明度，投資人難以了解實際運作情況，更容易成為不法份子的目標。相對於合法、受監管的金融市場，非法投資更容易讓投資人面臨極大的損失，甚至可能損及個人的財務安全。

這些機構可能設計虛假的投資計畫，承諾高額回報，但實際上卻是詐騙手段，而且還可能涉及洗錢和其他非法活動，投資人若不慎參與這樣的投資管道，可能成為非法活動的共犯，面臨法律風險。

虛擬貨幣投資詐騙

虛擬貨幣的興起吸引了眾多投資人，加上虛擬貨幣是不受到政府監管，很容易成為不法份子進行詐騙的新途徑，一些虛擬貨幣交易平台聲稱能夠提供高額回報，還把平台用的很漂亮、先進，但實際上卻可能是詐騙計畫。

社交軟體給你甜頭養套殺

社交軟體已成為詐騙者的溫床，不管是假借名人，或是用帥哥美女的感情詐騙等，成立群組鼓吹投資特定商品或下載特定 APP。認真的老師，噓寒問暖的助理，甚至群組中成員的感謝，久而久之自己也會被融入，尤其是當一些報名牌的股票好像有那麼一回事，反正免錢的資訊就買看看，但當已經有這動作，就會被再深入動作，有些是讓你進新的群組，有些是希望你用他們的 app 下單，還有集資資金增加影響力，一旦錢移過去，你就被踢出群組了。

如何驗證投資機構的合法性？

各位投資人不要嫌麻煩，動動手到監管機構的網站上確認一定不可少！合法金融機構通常受到金融監管機構的監管，這有助於確保它們的業務運作合法且透明。

查詢監管機構註冊

應該查詢相關的金融監管機構，確保機構在當地合法運營，這可以通過監管機構的官方網站或相關數據庫進行查詢，像是台灣的狀況，你可以去金管會網站，如過是證券相關的（券商、期貨、投信、投顧）就點選證期局，再去金融資訊中點選特許事業那邊確認名錄，如果跟銀行相關（銀行、票券、信託、信用卡、信託合作社、電子支付），那點選銀行去，再去金融資訊中點選金融機構基本資料查詢確認名錄，保險相關的就點選保險局。

謹慎對待高回報承諾

不管是否合法的機構，都要避免相信過於誇大的投資回報承諾，這可能是詐騙的先兆，合法的投資機構會提供實際可行的投資資訊，而不是過度宣揚高回報，更不會把你的錢移去別的地方，不要相信有優惠，所以私下作業，而沒有進入以往正規化的流程，若搭配很久的金融人員，還是多保持緊戒心，有跟以往不同的情況，可以打到他們的公司確認，或是撥打 165 反詐騙專線處理。

投資詐騙雖然猖獗，但透過謹慎的態度和正確的驗證方法，投資人可以最大程度地保護自己的資金安全。選擇合法、受監管的投資機構，了解投資項目的風險和回報，是防範詐騙的重要一環。希望這些建議能夠幫助讀者更加明智地進行投資，遠離詐欺陷阱。

（文章來源：永誠資產管理處）

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