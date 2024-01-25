專業投資人都買哪些美股？績效表現、原因一文看懂！

一、美股存股熱門 5 檔標的（個股篇）

美股上市公司股票近 8,000 支，總市值全球第一，投資人如何從茫茫股海選出優質公司？從熱門標的找方向最快！

新手選美股，可以先參考豐存股美股最熱門的五檔個股，下表示是永豐金證券豐存股平台 2023 全年的統計資料，可以發現「特斯拉、蘋果、輝達、超微、波克夏」是交易人數最多的 5 檔美股個股標的。（延伸閱讀：豐存股美股 ETF 熱門前 5 名，有誰入選？）

二、專業投資人都買哪些美股標的？

新手怎麼買美股？除了參考：豐存股熱門 5 大標的，美股市值排行... 等客觀數據。

也可以研究「美股市值前 5 大 ETF（SPY、IVV、VOO、VTI、QQQ）的經理人」在 2023 年不約而同的都持有那些標的？

因此，下表整理出 SPY、IVV、VOO、VTI、QQQ 的成分股，發現美股 ETF 專業經理人同樣青睞「蘋果、亞馬遜、Google、微軟、輝達」這五大領導性美股企業。進一步比較「美股投資人喜愛的熱門標」，可以發現重複的公司有：蘋果（AAPL）、輝達（NVDA）這 2 間公司，代表著不管是市場大眾還是專業投資人，都對這 2 間公司的前景樂觀看待。

三、熱門美股績效表現

2023 年 AI 等相關智能技術在全球颳起一波投資熱潮，也完全反映到相關產業如 NVDA 和 AMD 的股價上。

2023 年熱門美股績效排序為何？完整文章請至豐雲學堂觀看！

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