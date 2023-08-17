香餑餑！大型鋼鐵廠ArcelorMittal也考慮收購美國鋼鐵

路透周三 (16 日) 報導，ArcelorMittal (MT-US) 正考慮收購美國鋼鐵 (X-US)，為這場競購賽增添一方勢力。

ArcelorMittal 沒有立即回應置評請求。在這場競購賽成香餑餑的美國鋼鐵，周三股價上漲 1.39%，收每股 30.65 美元，力抗當日走跌的美股大盤。

ArcelorMittal 是全球大型鋼鐵公司之一，2022 年出貨量近 7000 萬公噸，為競購者之一 Cleveland-Cliffs (CLF-US) 規模的 4 倍以上。

另一家已確認的競購者為私人鋼鐵服務中心 Esmark。 Cleveland-Cliffs 和 Esmark 開出的價碼均為每股 35 美元，但前者為現金合併股票的方式，後者則為全額現金。

然而，ArcelorMittal 出價比 Esmark 和 Cleveland-Cliffs 開出的價碼低約 5 美元，周三盤中漲近 4% 到最終收斂至 1.39% 的走勢表明，投資者確實不確定會發生什麼，這三家的出價似乎都有些問題。

以競購者 Cleveland-Cliffs 來說，KeyBanc 分析師 Philip Gibbs 認為，該公司收購美國鋼鐵後恐導致業務過於集中於美國鐵礦石和汽車鋼領域，這將使其難以通過美國反壟斷監管機構的審查。

以競購者 Esmark 來說，KeyBanc 分析師 Philip Gibbs 認為，投資者對這家公司不太熟悉，而且鋼鐵服務中心通常不會購買鋼廠，儘管 Esmark 的創始人是前美國鋼鐵公司副總裁，但這兩家的業務仍存在很大差異。

ArcelorMittal 加入競購也有點奇怪。早在 2020 年，ArcelorMittal 就將其美國業務出售給 Cleveland-Cliffs，退出了美國鋼鐵市場，但仍擁有加拿大鋼鐵製造商 Dofasco。

然而，正因為 ArcelorMittal 已退出美國鋼鐵市場，意味著該公司不會如 Cleveland-Cliffs 那樣出現存在集中度問題，至於全球反壟斷問題，鋼鐵行業非常分散，ArcelorMittal 去年近 7000 萬噸的產量僅佔全球產量 4%。

ArcelorMittal 周三下跌 2.91%，收每股 25.65 美元。投資者似乎不贊同該公司幾年前才退出，如今又大舉重返美國市場的作法。