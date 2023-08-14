接獲克利夫蘭克里夫斯收購要約 美國鋼鐵欲迎還拒 股價大漲

美國鋼鐵公司 (U.S. Steel)(X-US) 股價在周一 (14 日) 盤前交易上漲 29%。這家擁有百年歷史的鋼鐵製造商拒絕了克利夫蘭克里夫斯公司 (Cleveland-Cliffs)(CLF-US) 73 億美元的收購要約，並表示將在「多項主動提出的提議」後決定其選擇。

北美最大平鋼生產商 Cleveland-Cliffs 周日 (13 日) 提出以現金加股票的方式收購美國鋼鐵公司，每股價值 35 美元，較美國鋼鐵公司最新收盤價溢價 43%。

雖然股價飆升，但美國鋼鐵公司股價仍遠低於要約價 27.92 美元，代表某些投資人認為依此價格可能不會達成交易。Cleveland-Cliffs 股價下跌 6.1%。

KeyBanc Capital Markets 分析師吉布斯 (Philip Gibbs) 在報告中表示，兩家公司的合併將創立北美最大鋼鐵生產商和世界第十大鋼鐵生產商，並將成為運輸業的主要供應商。

他補充道：「我們認為，在沒有做出實質讓步的情況下完成這筆交易的可能性很低。」

由於供需失配，鋼材價格在過去兩年大幅上漲後，2023 年以來已有所降溫，加大了應對高勞動成本企業的獲利率壓力。

NYMEX 美國中西部熱軋鋼材期貨今年以來下跌約 9%，但仍高於疫情前水平。

克利夫蘭克利夫斯一直致力收購來促進成長並應對來自中國的競爭。它於 2020 年收購了 AK Steel 和安賽樂米塔爾 (ArcelorMittal) 的美國業務。

在美國鋼鐵公司以「不合理」為由拒絕該報價後，克利夫蘭克利夫斯公開其報價。美國鋼鐵公司還宣布正式的審查程序，並表示收到了對其部分或全部業務的許多報價；同時也邀請克利夫蘭克里夫斯公司參與審查過程。