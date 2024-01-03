星宇航聯貸案超額認貸比134% 簽約金額320億元

星宇航空 (2646-TW)7 架自購 A350 廣體客機聯貸案於今 (3) 日舉行簽約典禮，共 13 家銀行參與，超額認貸比率近 134%，最終簽約金額為 320 億元，星宇表示，新機預計第四季起陸續交機，並將於 8 月插旗西雅圖，持續拓展北美航網。

星宇航此次聯貸案購置的 7 架 A350 客機，包括 3 架 A350-900 和 4 架 A350-1000，預計於第四季開始交機；而 2024 年全年星宇共將迎來新機 4 架 A350-900 和 1 架 A330neo，為營運增添更多彈性。

本次聯貸案由台灣銀行和台灣土地銀行擔任統籌主辦暨管理銀行，共同主辦銀行有華南銀行，參貸銀行包括第一銀行、合作金庫商業銀行、彰化銀行、台中銀行、玉山銀行、台新銀行、中國輸出入銀行、高雄銀行、安泰銀行和農業金庫，共 13 家銀行，超額認貸比率近 134%，最終簽約金額為 320 億元。

星宇航董事長張國煒表示，擺脫疫情影響後，去年是實際營運元年，實質上也締造了許多里程碑，包括開闢北美航線、成立台中辦事處、加入國際航空運輸協會 IATA 等，未來將持續努力拓展航網，並精進各項軟硬體服務和營運品質。

星宇航目前飛航亞洲、北美共 21 個城市，隨著需求增加將持續增班，並籌備開闢新航點中，今年已規劃開航清邁、函館和西雅圖，香港甫獲航權；此外，台中直飛國際航線將於 3 月 31 日開航。