【量化交易新知】程式語言自動畫出趨勢線!教您如何識別趨勢！

你想過程式語言可以自動畫趨勢線嗎，XS 指標的新功能 PlotLine，顧名思義就是用來繪製直線，一般在使用 k 線圖技術分析的時候，通常會依據型態來繪製支撐或者壓力線，而 PlotLine 語法就可以幫助我們以程式語言自動畫線，所以 XQ 全球贏家這項功能，確實提升看盤的便利性。PlotLine 的基本語法如下:

PlotLine(序列編號, x1, y1, x2, y2) PlotLine(序列編號, x1, y1, x2, y2, "序列名稱")

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首先，必須傳入一個序列編號，代表這是這個指標的第幾條線，範圍從 1 到 999。接下來要傳入這條線的起點跟終點，每一個點包含兩個數值，第一個數值是這個點的 X 座標，第二個數值是這個點的 Y 座標。X 座標的單位是第幾根 bar，從 1 開始，一直到 CurrentBar。Y 座標的單位則是價位，也就是從 Open、High、Low、Close 等演算出來的數值。

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PlotLine 基本上跟 excel 的散佈圖非常相似，我們來看一個 PlotLine 語法範例並解釋如下:

「value1 = low/low[10];

if value1 > 1 then PlotLine(1, CurrentBar-10, low/value1, CurrentBar, low, "10 日低點連線")」

第 1 行先計算今日低點與前 10 日低點的變化幅度，主要目的是為了接續第 2 行的條件判斷式，當 value1 大於 1，表示今日低點高於前 10 日的低點，我們可以假設這是一個線性向上趨勢，至於 low/value1 只是 1 個小技巧，用來回推前 10 日低點價位，其實也就是 low[10]，最終呈現就是在今日低點與前 10 日低點之間連成 1 條直線。

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