創新高的趨勢股 該獲利了結或持續做多？

近一週是台股趨勢方向轉變的重要時間，關鍵在於台積電法說會後重新燃起的 AI 行情，筆者也在台積電法說會前點出了半導體設備股的機會，無論今年半導體產業景氣如何，或是企業資本支出高於或低於預期，基本上可以肯定這會是產業趨勢向上的產業，因此切入營運有望向上成長，股價又尚未明顯發動的標的，確實是進可攻退可守的作法。



這週我們換個方向，來看看股價連續上揚，並創了歷史新高的 6187 萬潤。



萬潤主要產品為半導體設備，包含點膠、貼合、量測設備等，年初以來其股價已上揚超過 2 成，可說是這波設備廠中的指標領漲股；在 12 月營收創下 2022 年 Q4 以來單月新高後，股價也沿著 5 日線一路向上走。

去年年中，AI 所需之高階封裝設備相關概念股，在 AI 行情火熱下，萬潤股價已有一大波拉抬，後續在營收尚未有明顯成長，全年 AI 成長力道在封裝產能受限下，開始進入高檔整理；而今年以來的創高，從營收開始增溫，其實已可預期市場拉貨動能轉強，營運有望進入成長期，如此的預期搭配後續營運仍有高點可期，在股價創高後，理應還有空間可期待。

至於成長空間有多少？因目前台積電所需 CoWoS 設備會使用萬潤石墨薄膜設備，目前今年上半年的訂單能見度，已經超過 2023 年萬潤平均單月的營收水平，且台積電產能即便達到倍數擴增也未能滿足市場需求，因此營運規模具不少想像空間；另外，蘋果新款手機在指紋辨識用的點膠設備，也會交由萬潤提供，兩大客戶之潛在訂單規模，已足夠貢獻萬潤今年營收達到去年水平。因此即便短期股價已漲多，預期在未來訂單動能強勁下，股價過高或許會有短期震盪整理，但無礙於股價波段漲勢。

（文章來源：永誠資產管理處 江太壹分析師）

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