以太幣現貨ETF命運未卜 傳SEC持反對立場 但存在分歧

以太幣現貨 ETF 能否獲得美國證券交易委員會 (SEC) 批准，仍面臨不確定性。 Fox Business 記者 Eleanor Terrett 揭示了圍繞 SEC 立場的各種期望，包括潛在的挑戰和相互矛盾的觀點。

SEC 目前立場

Terrett 指出，目前 SEC 的立場是「堅決反對」，但內部仍然存在分歧。Terrett 在推文中提到 SEC 委員 Hester Peirce，她以支持加密貨幣的立場而聞名，並一直主張採用更直接的決策流程，不宜一直拖延。

儘管面臨 SEC 內部阻力，Terrett 還是強調了貝萊德等資產管理公司的樂觀態度，貝萊德在獲得 ETF 批准方面的良好記錄，讓人們對以太幣 ETF 在今年夏季獲得批准的希望充滿希望。 貝萊德表達了信心，稱比特幣現貨的順利推出，是以太幣現貨 ETF 獲得批准的潛在催化劑。

Terrett 認為，若在未來幾個月內，SEC 的員工深入地參與到 S-1 申報文件的審核過程中，正如他們之前對待比特幣現貨 ETF 的方式一樣，將可能獲得一些關於進展的線索。

不同的期望

對現貨以太幣 ETF 的預期各不相同。 彭博 ETF 分析師 Eric Balchunas 表示，5 月獲得批准的可能性為 70%，而摩根大通的 Nikolaos Panigirtzoglou 則不太樂觀，預測可能性為 50% 。

以 Nikolaos Panigirtzoglou 為首的摩根大通分析師仍持謹慎態度，估計獲得批准的可能性不高於 50%。 監管和司法方面的考慮，以及以太幣作為商品或證券分類的不確定性，加劇了他們的懷疑。

未來發展

SEC 最近將富達以太幣現貨 ETF 的決定推遲至 2024 年 3 月 5 日，延長了評估期。 關於現貨以太幣 ETF 的最終決定，預計將於 2024 年 1 月下旬至 8 月期間做出。