比特幣連連走漲 小摩卻看跌：明年漲勢將以失敗告終 但以太幣將崛起

比特幣和其他加密貨幣價格一直飆升至 2023 年底，投資者正關注明年是否可迎來更多漲幅，但摩根大通認為漲勢會漸漸消失並以失敗告終，儘管以太幣可能表現出色。

自 10 月中旬以來，比特幣已經飆漲 50% 以上，儘管近幾日有所回落，但仍接近 2020 年 4 月以來的最高水準。

在經過 2022 年大部分時間持續到今年漫長而殘酷的熊市之後，加密貨幣的復甦引發新一輪比特幣牛市的呼聲，並引起市場重新關注。

摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 再次強調其向來反對加密貨幣的立場。「我一直強烈反對加密貨幣、比特幣等，如果我是政府，我就會關閉它。」

儘管戴蒙變得悲觀，但摩根大通分析師繼續密切關注加密貨幣市場，他們認為，由於多種積極因素已反映在價格上，所以當前水準的上漲空間有限。

首先，市場預期美國證券交易委員會 (SEC) 很快會批准第一個現貨彼特幣 ETF，這會引發新一波投資者對加密貨幣的興趣，此點也是當前牛市的關鍵論點。

摩根大通分析師團隊負責人 Nikolaos Panigirtzoglou 近期報告指出，投資者對 SEC 即將批准現貨比特幣 ETF 的預期，已經過度樂觀，將比特幣推至 2021 年所見的超買水準。「因此明年初 SEC 批准現貨比特幣 ETF 後，『在謠言時買入、在既成事實時賣出』的效應可能很高。」

SEC 批准 Ark 和 21Shares 的現貨比特幣 ETF 的最後期限為 1 月 10 日，此期間『應消息而拋售』的趨勢可能就快出現。但分析師對這些 ETF 影響加密貨幣價格的程度持謹慎態度。

Panigirtzoglou 預測，新資本不是透過現貨 ETF 流入加密貨幣，而是更有可能在加密貨幣內部轉移，這幾乎無法提振該領域。

他補充，加拿大和歐洲已經有現貨比特幣 ETF，但幾乎不受投資者青睞。

還有宏觀經濟背景，加密貨幣與 S&P 500 指數一起上漲，係因市場預期聯準會 (Fed) 明年將多次降息，支撐比特幣等風險敏感資產。

Panigirtzoglou 認為，利率市場對明年降息的時機和幅度過於樂觀，因此未來幾個月市場預期部分回落的可能性很高，這會削減或逆轉比特幣過去一個月獲得的支撐力。

摩根大通對比特幣所謂的「區塊減半」也保持沉默，許多市場參與者認為明年上半年的「區塊減半」會提振比特幣，即限制發行從而限制供應，為價格提供另一個推動力。

Panigirtzoglou 認為該論點缺乏說服力，因為市場早已預料到「區塊減半」事件及其影響，因此當前比特幣價格應已充分考量此點了。

然而，Panigirtzoglou 雖然對 2024 年的整體加密貨幣市場持謹慎態度，但他預期以太坊明年的表現將超過比特幣和其他加密貨幣。

事實上，雖然摩根大通對明年的加密貨幣持謹慎態度，但仍對以太幣保持樂觀，以太幣是支撐廣泛使用的以太坊區塊鏈網路的代幣，也是僅次於比特幣的第二大加密貨幣。以太坊可能處於更好的地位，因為明年上半年以太坊將面臨被稱為原始 Danksharding 的關鍵擴容升級。

Panigirtzoglou 認為，以太坊這次升級可能朝改善網絡活動邁出更一大步，從而協助以太坊表現優於同業，「我們相信明年以太坊將重新崛起，並奪回加密生態系統市佔。」