今年AI概念股持續看旺嗎？台灣AI供應鏈亮點公司一次看！

ChatGPT 橫空出世，使得 AI 引爆全球投資熱潮，其中 GPU 大廠輝達（Nvidia）被認為是生成式 AI 最大受惠者，繳出亮眼業績與股價，同時帶動台、美相關類股表現，現在只要跟 AI 有直接或間接關聯的族群，都有機會受到題材加持，例如廣達（2382）股價因此狂飆，還成台股撐盤要角。但新聞上提到的 AI 伺服器概念股那麼多，AI 概念股是什麼？台灣有哪些公司受惠？AI 供應鏈帶來哪些商機？豐雲學堂將一一為你說明，股票新手也能看得懂！

一、AI 是什麼？

AI 是 artificial intelligence 的縮寫，意即人工智慧，模仿人類思維的認知功能，藉由使用者輸入資料獲得知識，透過生成式不斷的學習，快速精準地做出決策及回應。

AI PC 是什麼？

目前市場上對 AI PC 的定義仍不明確，不過前面我們提到，AI 是人工智慧，生成式 AI 主要是透過資料庫來不斷的學習，而現今廠商也將技術導入於 PC 端，即為 AI PC。主要會讓晶片的效能得到更多提升，同時功號 (TDP) 勢必會增加，因此市場期待，散熱零組件廠商將帶來正面的效果。

資策會 MIC 日前表示，2024 年 AI PC 與 AI 手機將成終端消費市場成長新動力。生成式 AI 的高速發展，帶動新一波 AI 伺服器需求，使得 AI 晶片競爭白熱化。雖然 AI PC 和 AI 手機目前仍未見殺手級應用，但也為記憶體、高速傳輸、網通等族群帶來後市的想像空間。

二、AI 概念股供應鏈有哪些？

AI 涉及的供應鏈相當廣泛，這些公司在 AI 技術研發和應用上都扮演關鍵角色。整個 AI 產業包括製造組成伺服器的晶片和關鍵零組件的上游、伺服器代工廠的中游，以及軟體服務公司的下游。

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