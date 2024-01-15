〈陸港盤後〉 中國央行「未降息」A股市場漲跌互見

中國 A 股市場三大指數周一（15 日）收盤漲跌互見，滬指漲 0.15%，中國人民銀行（央行）宣布，超額續作人民幣（下同）9,950 億元 1 年期中期借貸便利（MLF）操作，為連續第 14 個月超額續作 MLF，利率則按兵不動。

滬指周一收盤漲 0.15% 報 2,886.29 點，深成指跌 0.36% 報 8,963.93 點，創業板指跌 0.88% 報 1,745.61 點；兩市成交額合計 6,109 億元，「北向資金」淨流出 3.55 億元。

旅遊類股大幅拉升，零售、紡織服裝、家居、半導體、房地產、銀行、保險等族群上揚；軍工、環保、汽車、鋼鐵、電力、釀酒等類股走低。

香港恒生指數周一收盤跌 0.17%，報 16,216.33 點，恒生科技指數重挫 1.92%，報 3,404.0 點。

中國央行周一進行 9,950 億元 1 年期 MLF 操作，並把利率維持在 2.5% 的水準。周二有 7,790 億元 1 年期 MLF 到期。

《彭博》經濟學家曲天石說：「中國人民銀行出乎意料地維持 1 年期利率不變，但這不會改變我們的觀點，即央行很快就會引導借貸成本進一步下降。」

曲天石進一步表示：「受房地產市場低迷和通貨緊縮拖累，正在失去動力的經濟需要更多支持。 我們仍預估央行本季會把關鍵利率下調 10 個基點，並把存款準備金率調降 25 個基點。」

《彭博》的調查結果顯示，經濟學家原估央行會把 1 年期 MLF 利率調降至 2.4%，以減輕通縮壓力，促進放款。

中國國家統計局上周五公布的數據顯示，去年 12 月消費者物價指數（CPI）較一年前下滑 0.3%，降幅小於去年 11 月的 0.5%，但寫下 2009 年 10 月以來最長頹勢。

《彭博》指出，從信心低迷到房地產景氣衰退，中國經濟面臨挑戰。國際貨幣基金（IMF）預估，今年中國國內生產毛額（GDP）將擴張 4.6%，成長率不如疫情爆發前。

貸款市場報價利率（LPR）一般由 MLF 利率與銀行加點形成，由於本月 MLF 利率保持穩定，本月 LPR 可能也會維持不變。