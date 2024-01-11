〈陸港盤後〉中國「經濟沙皇」承諾要提升跨境投融資便利度 A股三大指數走高

中國 A 股市場三大指數周四（11 日）收盤齊揚，滬指漲 0.31%，利多是中國「經濟沙皇」何立峰承諾要提升跨境投融資便利度，且中國政府宣布即日起實施五項出入境便利措施。

滬指周四收盤漲 0.31% 報 2,886.65 點，深成指漲 1.47% 報 9,053.88 點，創業板指大漲 1.95% 報 1,777.27 點，兩市成交額合計人民幣 7,121 億元，「北向資金」淨流入 42.31 億元。

軍工、媒體、半導體、農業、汽車、券商、房地產等類股走高，數位貨幣、信創、數據要素等概念股活躍。

香港恒生指數周四收盤漲 1.27%，報 16,302.04 點，恒生科技指數勁漲 2.18%，報 3,503.02 點。

中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰周三晚間在北京接見證監會國際顧問委員會委員一行時指出，中國經濟回升向好的基本趨勢不變，中國將持續深化資本市場改革和雙向開放，提升跨境投融資便利度，吸引更多外資金融機構和長期資本來華展業。

中國證監會國際顧問委員會是證監會的專家咨詢機構，於 2004 年 6 月經國務院批准設立，由境外金融監管機關高階官員、金融機構高層及知名專家學者擔任委員。

此外，中國國家移民管理局表示，即日起正式施行便利外籍人員來華五項措施，進一步打通外籍人員來華經商、學習、旅遊堵點，促進高水準對外開放。

據央視新聞報導，這五項新措施，一是放寬來中外籍人員申辦口岸簽證條件；二是外籍人員在北京首都機場等樞紐空港口岸 24 小時直接過境免辦查驗手續；三是在中外籍人員可就近辦理簽證延期換發補發；四是在中外籍人員需多次出入境可申辦再入境簽證；五是簡化在中外籍人員簽證證件申辦材料。

近日不少外資券商提出看好 2024 年 A 股市場的看法。高盛表示，預估 MSCI 中國指數和滬深 300 指數 2024 年的回報率分別為 17% 和 19%，建議投資人持續加碼 A 股。瑞銀也說，A 股最壞時間點已經過去了，開始轉向樂觀。