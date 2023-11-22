上海商銀前三季每股賺3.03元 明年財管策略雙主軸發展

上海商銀 (5876-TW) 今 (22) 日舉辦線上法說會，總經理郭進一表示，儘管外部環境充滿挑戰，仍持續穩健經營，主要業務維持良好的成長動能，明年財富管理業務朝向「高資產客戶經營」及「數位化理財」兩大主軸持續發展。

上海商銀公布第三季稅後純益 61.1 億元，年減 13.09%，前三季稅後純益 182.15 億元，年增 12.24%，每股稅後純益 3.03 元，優於去年同期的 2.91 元，前三季合併利息淨收益較去年同期成長 23.1%。

此外，上海商銀個體 9 月底逾放比 0.20%，備抵呆帳覆蓋率 715.22%，普通股權益比率 CET1 為 11.42%，資本適足率 14.88%，充分顯示前三季的營運表現獲利良好、資產品質穩固且資本適足率充足。

郭進一表示，今年以來全球經濟情勢開低走緩，復甦動能依然脆弱，加上通膨壓力持續存在，雖然主要國家央行升息週期已接近尾聲，但歐、美等經濟體高利率或仍將維持一段時間，而先前全球利率上升對房地產和金融市場的影響日益明顯，各國央行的貨幣政策調整及其對經濟發展的影響，將成為 2024 年全球經濟成長的主要風險之一。

上海商銀指出，今年 10 月取得金管會同意高資產財管業務續辦資格，透過專業團隊對整體環境的即時掌握、對投資產品篩選把關，在波動劇烈的市場環境下，提供客戶精準的投資策略，為強化客群差異化經營，對於高資產客群也將以客製化方式深度經營，鞏固核心客戶。

上海商銀表示，如何將金融業務與人工智能結合，持續推廣數位轉型為明年重點策略之一，將依循金管會 10 月發布的金融業運用 AI 六大核心原則，以及預定年底擬定的「金融業運用 AI 指引」，以風險為基礎進行有效管理，創新數位金融與智能服務，提高交易比重。