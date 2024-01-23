永豐銀春節前三日換新鈔送開運禮 換匯再抽6666元發財金

迎新春添好運，永豐銀行今 (23) 日表示，今 (2024) 年精心設計「龍年四寶」發財水、發財糖、迎福春聯及聚寶提袋等開運小物，象徵財富永豐，春節前三日 (2 月 5-7 日) 民眾前往全台 125 間分行辦理各項業務，像是換新鈔，即可免費領取；此外，大戶 DAWHO 同步推出農曆春節外幣活動「龍年匯好運」，加碼再抽 6666 元現金回饋。

永豐銀表示，數位帳戶推出春節外幣活動，即日起至 2 月 29 日，DAWHO 客戶登錄換匯並完成指定任務，有機會獲得最高 6666 元發財金回饋、AirPods Pro 或 Switch 等好禮。

同時，DAWHO 加碼推出多檔外幣優惠活動，包括外幣定存限時最高年利率 11% 以及線上換匯最高減 6 分等優惠，協助客戶規劃年終獎金或海外旅遊計畫。

永豐銀推出龍年四寶賀新春，發財水瓶身以彩帶畫作轉為飛龍，以「彩帶」即「財帶」之意，象徵神采奕然的飛龍帶財翻轉向上，開啟新春氣象，全台共準備逾 3 萬瓶。此外，各分行也分享印有飛龍的發財糖，以及題字「龍轉錢坤」的迎福春聯，象徵迎來財富昌隆的一年。

永豐銀表示，2 月 5 日至 7 日，民眾前往永豐銀行辦理業務時可免費領取發財水，各分行每日限量 88 瓶、送完為止。同時，永豐銀 LINE 官方帳號的實名綁定好友，有機會於 2 月 15 日起參加新春運勢占卜活動可抽開工紅包，最高可獲得金 Bee 100 點。