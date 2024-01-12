瞄準智慧金融商機！上海商銀南科分行開幕 分行增至77家

為提供台南地區客戶全新的智慧金融服務體驗，上海商銀 (5876-TW) 新設立南科分行今年 1 月 3 日正式營業，今 (12) 日舉行開幕儀式，南科分行是全功能分行，提供存款、房貸、消費性貸款、企業貸款、境外金融、財富管理、信用卡及 24 小時 ATM、網路銀行、行動銀行等服務，加入市場營運後，分行家數也提高至 77 家。

上海商銀目前於國內已設立 72 家分行，同時布局亞太，拓展國際金融版圖，於香港、中國大陸無錫、越南同奈及新加坡設立分行，柬埔寨、泰國、印尼及越南北寧則設立代表人辦事處。

上海商銀指出，南科分行以全新現代化設計，營業大廳簡潔明亮的白色櫃台，搭配上海商銀招牌橘紅色系列設計，打造出現代化銀行專業尊榮的樣貌，高矮櫃台業務分流及增設貴賓洽談空間，不論是舒適的等候區，或是洽辦業務的動線規劃，都能讓客戶耳目一新。

因應數位時代來臨，南科分行以全新數位型態分行呈現，建置更多數位服務環境，強化網際網路及行動服務的全方位金融服務，提供高齡客群金融友善服務，並以數位品牌 Cloud Bank 吸引年輕客群，擴大服務台南地區客戶。

上海商銀說明，南科分行主管翁瑋廷經理畢業於龍華科技大學，在上海商銀服務 18 年，從基層行員做起，歷任個金 RM、企金 RM、總行企業金融事業部經理，學驗俱豐，擅長外匯、存款、授信及國際金融業務，資歷完備。翁瑋廷將帶領南科分行的優質團隊，為台南地區工商企業及個人客戶提供效率便捷的全方位金融服務。

上海商銀公布去年稅後純益 147.7 億元，年減 1.1%，每股純益 3.05 元。由於國際景氣欠佳，海外授信風險提高，全年提存備抵呆帳較前一年度增加 57.2 億元，主因香港市場及不動產市場影響。上海商銀強調，增提備抵呆帳並未對其獲利及財務造成重大影響，也未影響該行及其香港子行的營運，仍舊資本充足，財務穩健，自結 2023 年底普通股權益第一類資本比率為 11.94%，資本適足率為 15.27%，香港子行則均高於 20% 水平以上。