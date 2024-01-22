研調：三因素推升電視面板價格止穩 32吋估率先上漲1美元

研調機構集邦 (TrendForce) 今 (22) 日發布 1 月下旬面板報價，在面板廠減產、偏光板上游材料供貨不順、中國品牌備獲需求轉強等因素下，電視面板價格止穩訊號浮現，預計 32 吋可望率先上漲 1 美元，43 吋至 75 吋則全面止跌持平。

集邦說明，1 月雖屬需求淡季，但面板廠持續透過大規模的減產與歲修計畫，試圖翻轉電視面板價格趨勢。另一方面，近期部分中國品牌客戶針對 3-4 月份的北美退稅季的備貨需求開始增強。

此外，日本能登地震影響偏光板上游出現供貨不順，幾個因素都開始讓面板價格出現止穩的空間，因此目前預期 1 月份電視面板價格的走勢上，32 吋可望率先上漲 1 塊，43 吋至 75 吋則全面出現止跌持平。

顯示器面板方面，雖然 1 月同樣是淡季，但因 2 月有中國農曆新年因素，面板廠鼓勵客戶提前備貨，目前觀察 1 月後段產能部分已經沒有太多加單空間。且偏光板上游材料短缺問題也會影響一部分的 VA 面板。

因此，在目前 1 月顯示器面板價格走勢上，集邦認為，主流尺寸如 21.5 吋，23.8 吋，27 吋的面板模組預期將全面止跌，Open Cell 面板則預期仍有下跌 0.1-0.2 美元的空間。

筆電面板則因部分客戶在去年底已經增加不少備貨，因此第一季需求明顯減弱，品牌客戶要求面板廠調降面板價格，面板廠的姿態也較軟，因此面板價格仍有下跌的壓力。

集邦分析，目前觀察 1 月筆電面板價格走勢，16:10 機種因為單價較高，仍有持續收斂與 16:9 機種價差的空間，因此 14 吋 16:10 機種預期下跌 0.2 美元，16 吋 16:10 機種預期下跌 0.3 美元，跌幅較大。16:9 的 IPS 主流機種預期下跌 0.1 美元，16:9 的 TN 機種則保持持平態勢。