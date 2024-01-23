旅行公會譴責機師醞釀春節期間罷工 提一解方減少傷害

關於長榮航 (2618-TW) 機師準備罷工事件，旅行商業同業公會全國聯合會今 (23) 日發布聲明譴責，機師爭取自身的利益，完全不顧及消費者、旅行業還有社會大眾的權益，並呼籲，航空工會可預告 1 個月以後要罷工來達到訴求，以減少傷害。

旅行公會指出，春節過年是旅客出國的高峰期，消費者至少在 2 個月前決定過年旅遊行程，甚至已開了機票、付了團費。

然而，長榮航機師為爭取自身權益，準備在春節期間，以罷工方式要求資方達到訴求，這是一個公司勞資雙方的爭議，但同時深深影響到出國民眾和旅行社的權益。

旅行公會譴責，數年前的無預告期罷工徹底讓消費者憤怒與失望也造成巨大的損失，眼看又要重演這種不道德的罷工方式，完全不顧及善意第三方消費者。

旅行公會也呼籲航空工會，可以預告 1 個月以後要罷工來達到訴求，讓很多旅客自動避開在預告罷工的時間搭機。

旅行公會進一步提到，國際各國對罷工預告期限制多採一定期間以上的預告期法規限制，尤其對如航空運輸為必要公益事業的罷工限制，更有需維持基本運能的要求。

旅行公會強調，罷工預告期對消費者的權益影響較小，較容易得到大眾的認同，也是給政府及勞資三方更多的談判空間，更有利於達成勞資雙方共識，請主管機關、地方政府以及勞資雙方，審慎思考協商。