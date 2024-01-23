輝能科技全球首座超級工廠開幕 固態電池今年量產出貨

輝能科技今 (23) 日舉辦桃科廠區開幕記者會，會中指出，今年開始將由桃科廠出貨給全球車廠客戶，在桃科廠區啟動初期將先啟用 0.5GWh，隨後將視市場需求擴充至滿載產能 2GWh，最多可供應 2.6 萬台電動車，隨著生產規模的提升，輝能將可為觀音地區創造最多 1200 個工作機會。

輝能科技秉持潔淨能源理念，自品牌創立以來便專注於開發商業化的次世代固態電池，先後將次世代電池技術導入消費市場、工業應用市場及電動車市場。

輝能科技記者會眾多大咖現身，包括經濟部主任秘書楊志清、法國在台協會主任龍燁 (Franck Paris)、以及桃園市市長張善政出席，來自法國敦克爾克市的訪團也蒞臨祝賀；此外，輝能的電動車產業策略合作夥伴 Mercedes-Benz、南韓浦項鋼鐵 POSCO、德國 FEV、法國 Arkema 與台法合作銀行皆齊聚現場，見證全球首座 Giga 級固態鋰陶瓷電池超級工廠的盛大開幕。

創辦人暨執行長楊思枬表示，輝能科技此次不僅公開全球獨一無二的固態電池製造技術，更強調次世代電池架構的可擴充性與可商業化性將更加強大，指出公司花了 17 年，就是為了在此刻將次世代固態電池帶給各位，The Time is Now。

展望未來，輝能科技將持續挑戰舊有技術、開發全新的架構模式，在電芯結構與製程設計上實現根本性創新，成功突破傳統電池遭遇的技術瓶頸，創造兼具性能、經濟性與資源循環性的技術方案，為電池產業開創更遼闊的前景。

輝能未來也會在世界各地推廣桃科廠取得的成果，加速實現固態電池產業化的腳步，協助各國車廠及政府邁向淨零排放的目標，並透過技術的硬實力，繼續讓世界看見台灣。

按照規劃，輝能科技自 2024 年起將能由桃科廠出貨給全球車廠客戶，2023 年底也已經開始在桃科廠製造電動車用的大容量固態電池，並於活動現場展示了由新廠生產的 106Ah 車用高矽負極固態電池。

輝能科技預期，這座超級工廠不僅可做為輝能科技能達到規模化量產的最佳證明，更是輝能科技未來全球擴張的工廠設計原型，特別是法國敦克爾克超級工廠。

經濟部主任秘書楊志清表示，非常高興參加今天桃科新廠開幕，一起見證固態電池的里程碑，經濟部對輝能科技的國內外發展都非常重視。一個企業最重要的是放大投資價值，也就是建立示範廠，而輝能固態電池的材料、製程、經濟效益都會在桃科廠做出呈現，接著再到全球放大跟全球供應鏈連結。我們期待這樣的成果很快到來，期待輝能科技蓬勃發展。

桃園市市長張善政也說道，很高興輝能科技選擇桃園科學園區作為基地，桃園產業、技術以及土地都有很多空間能讓輝能一展身手，下一步輝能擴展到全世界，第一站則是法國，在產業發展與淨零減碳都是最好的選擇，很高興能與大家一同見證這樣的里程碑，恭喜輝能也恭喜法國翻開了嶄新的一頁。

輝能科技的新電池架構不僅建立了高安全性的次世代電池，更打開了鋰電池性能持續進化的大門，未來將可採用更先進的正負極材料、提升續航里程，並實現最大程度的資源循環與成本下降，達成兼顧「Performance 性能」、「Cost 成本」與「Resource 資源循環」的次世代電池。

打破業界過去對固態電池生產「高難度」與「成本高昂」的印象，輝能持續在產能擴張的同時透過製程迭代升級，創造具商業競爭力的固態電池產品。輝能桃科廠的單位產量可達到原本的 2.6 倍註二、電池組板速度拉升為 2 倍，且實現了以濕式連續塗佈法製造固態電解質的技術，無注液、排氣等製程，提升效率與品質的同時更能降低製造成本。輝能成功突破固態電池一直以來在量產性與經濟性上面臨的挑戰，達到規模化後製造成本便可降至與主流電池相同等級。

此外，在輝能的專利技術中，有數百項技術是以提升產品良率為出發點而設計，涵蓋了電芯結構和製程設計。電芯結構方面，輝能獨創「LogithiumTM」結構與相應製程，成功改善固態電池潛在的良率問題，大幅提升製造過程中對位與正負極貼合的精準度。目前已成功在試產線上達到單層電芯 99.9% 的良率目標，桃科廠也以此為目標持續優化良率。

值得一提的是，今日不僅迎來輝能科技桃科廠的隆重開幕，在法國敦克爾克市的超級工廠建廠公聽會也順利進行中。法國政府更正式將輝能列入「法國 2030 計畫」(France 2030)，再次印證輝能科技與法國政府致力於發展節能交通方式的願景相符。

法國在台協會主任龍燁 (Franck Paris) 也期待，輝能讓法國人看見台灣，也讓台灣人看見了法國。今日也表示：「很開心見證這個成功，這是另一個台灣和法國在創新與轉型上的成功故事。謝謝輝能科技願意選擇法國來擴大產線，我想要感謝所有促成這個專案的推手，法國政府會全力支持輝能科技的發展。今天的盛大開幕不只具有商業意義，也代表台法之間的合作有無限可能，也是帶領世界綠色經濟的領頭羊。